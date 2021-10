Los niños no deben de vacunarse contra el covid-19, asegura profesor de medicina en la Universidad de Harvard

Estados Unidos.- El doctor Martin Kulldorff, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, dijo que los niños no deben vacunarse contra el Covid-19, ya que el virus no representa una gran amenaza para los niños, explicó el experto.

Kulldorff, en una entrevista con American Thought Leaders” de EpochTV, dijo: “No creo que los niños deben vacunarse contra el Covid. Soy un gran admirador de vacunar a los niños contra el sarampión, las paperas, la poliomielitis, el rotavirus y muchas otras enfermedades, eso es fundamental. Pero el Covid no es una gran amenaza para los niños”.

Y agregó que: “Pueden infectarse, al igual que pueden contraer el resfriado común, pero no representan una gran amenaza. No mueren por esto, excepto en circunstancias muy raras. Entonces, si quieres hablar sobre la protección de los niños o la seguridad de los niños, creo que podemos hablar de accidentes de tráfico, por ejemplo, en los que realmente corren algún riesgo. Hay otras cosas de las que debemos asegurarnos para proteger a los niños. Pero el Covid-19 no es un factor de riesgo importante para los niños”.

Asimismo explicó que según un estudio revisado por Kulldorff, los niños tienen más probabilidades de contraer enfermedades graves o morir a causa de la influenza anual o por la gripe que por el Covid-19.

“Un ejemplo es el de Suecia, durante la primera ola [de la pandemia] en la primavera de 2020, que afectó a Suecia con bastante fuerza”, dijo Kulldorff. En esa primera ola

“Suecia decidió mantener abiertas las guarderías y las escuelas para todos los niños de uno a 15 años. Hay 1.8 millones de esos niños que pasaron la primera ola sin vacunas, por supuesto, sin mascarillas, sin ningún tipo de distanciamiento en las escuelas. Si un niño estaba enfermo, se le decía que se quedara en casa. Pero eso fue básicamente todo. ¿Y sabe cuántos de esos 1,8 millones de niños murieron de Covid? Cero. Solo unas pocas hospitalizaciones. Por tanto, esta no es una enfermedad de riesgo para los niños”.

Según informó los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo 195 niños entre 0 y 4 y 442 entre 5 y 18 han muerto por Covid-19 en Estados Unidos hasta el 20 de octubre.

También se informó que los niños tienen 15 veces menos probabilidades de ser hospitalizados con la enfermedad que los adultos de 85 años o más y 570 veces menos probabilidades de morir, dice la agencia, según lo publicado por The Epoch Time.