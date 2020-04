Los números de virus de EE. UU. Ahora incluirán casos probables de Covid-19, sin pruebas

NUeva York.- El recuento de casos y muertes por coronavirus en los EE. UU. Pronto podría saltar porque los funcionarios de salud federales ahora contarán enfermedades que no se confirman mediante pruebas de laboratorio.

Emily Penrod espera a su próximo paciente en el nuevo sitio de pruebas de detección del virus del cornonav en el estacionamiento del Hospital Massac Memorial en Metrópolis, Kentucky/AP

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el martes a los estados que incluyan casos probables de COVID-19 en sus informes a la agencia. Anteriormente, la mayoría de los estados informaban solo casos y muertes confirmados por laboratorio.

Para obtener las últimas noticias sobre cooronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante

El cambio no ha provocado que los recuentos de Estados Unidos aumenten mucho más rápido de lo que lo habían sido, pero las autoridades de algunos estados dijeron que estaban aprendiendo sobre el cambio. Pensilvania, por ejemplo, ha comenzado a seguir a los CDC y expandir sus informes, dijo la Dra. Rachel Levine, secretaria de salud del estado, en una llamada el miércoles a los periodistas.

Los funcionarios de los CDC dijeron el miércoles en un comunicado que el cambio les daría "una mejor imagen de la carga de COVID-19 en los Estados Unidos".

Ya hubo un gran aumento en la ciudad de Nueva York, donde los funcionarios comenzaron esta semana a contar personas que nunca habían dado positivo por el coronavirus. Eso provocó que el recuento de muertes de la ciudad aumentara más de 3,700 el martes.

Los estados pueden reportar tales enfermedades como lo deseen, pero los CDC brindan orientación. La agencia federal a menudo depende de una organización llamada Consejo de Epidemiólogos Territoriales y del Estado para ayudar a definir los casos.

A principios de este mes, el consejo revisó su definición de COVID-19 para incluir enfermedades que no tienen resultados positivos en las pruebas pero en las que la evidencia apunta a la enfermedad. El consejo realizó el cambio en parte debido a la creciente evidencia de que algunas personas infectadas no presentan síntomas y es posible que no hayan sido analizadas.