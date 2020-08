Los pobres e indígenas son los más vulnerables durante la pandemia advierte la OMS

Ginebra.-La pandemia ha puesto de rodillas a todo el mundo y sus efectos siguen golpeando las economías en todo el mundo, aunado a eso la pobreza, el racismo y la desigualdad hacen que personas vulnerables entre ellos las comunidades indígenas vivan con más fuerza la pandemia teniendo una menor posibilidad de sobrevivir, denunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Donde según los datos recolectados por la Organización sugieren una gran diferencia de contagios como en la gravedad esta podría estar apegado a su nivel socioeconómico y raza.

Michael Ryan, director de emergencia de la OMS señaló que se necesita una investigación más amplia para precisar si el nivel socioeconómico o etnia son un factor determínate para padecer covid.

“Todavía no se sabe si tu etnia o genética te hace más susceptible al COVID-19. Lo que no está en duda es que si por tu etnia, si porque eres indígena, si porque vives en la pobreza, si has vivido durante años sin un buen acceso a los servicios de salud, si tienes enfermedades previas como diabetes e hipertensión derivadas del estilo de vida causado por la pobreza, el resultado es mucho peor y el acceso a los servicios sanitarios es mucho más lento, más tarde y con menos nivel de sofisticación”, Dijo Ryan