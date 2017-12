Los secretos de Pablo Escobar que reveló su hijo

Pese a que el narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, lleva años de haber fallecido, el personaje es todo una leyenda y su popularidad ha crecido y lo ha posicionado en uno de los delincuentes más poderosos gracias a las películas y series de narcotraficantes.

Pablo Escobar es muy recordado por ser un hombre sanguinario, poderoso y por su peculiar gusto por las niñas. En un libro escrito por el periodista Germán Castro Caycedo cuenta una de las noches “más locas” del “zar de la cocaína” que tuvo “El Patrón del Mal”.

El famoso narcotraficante nunca reveló su estilo de vida pero fue durante una entrevista en el programa La Red en Vivo, en el 2017, que su hijo Juan Pablo Escobar, dio detalles de la vida del célebre personaje.

“Bueno yo parte del amor hacia él, de el recibe todo el cariño del mundo, me cantaba canciones me contaba cuentos, tuve una relación muy cercana, fuimos muy amigos, y entonces construyes la solides del hogar desde el buen padre que fue conmigo y con mi hermana, y desde ese lugar no juzgas a tus padres como hijo”, dijo a La Red en Vivo.

Durante la entrevista, Juan Pablo Escobar, quien decidió cambiar su nombre y apellido a Sebastián Mayorquin, por cuestiones de seguridad, manifestó su indagación sobre la serie de “El Patrón de El mal”. Mayorquin indicó que muchas cosas de las que se ve en la serie no es la más mínima realidad de lo que realmente era su padre.

“Mi papá me decía que era un bandido y se dedicaba a eso. Ningún narco puede tener tanto poder si no tiene alguna relación con las agencias internacionales como la CIA y la DEA“, manifestó Juan Pablo a la prensa.

El Señor de los Cielos, el hombre que traicionó a Escobar

Fue a principios de los años 90 cuando la relación entre Amado Carrillo y Pablo Escobar se rompió, “el Señor de los Cielos” robó un cargamento de 12 toneladas de cocaína al “Patrón” y esa fue una gran traición.

Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, otorgó una entrevista a Proceso en la que relató que Pablo Escobar pensó en detonar una guerra contra el Cártel de Juárez ante este hecho. En ese entonces Popeye era el jefe de sicarios de “el Patrón”.

Velásquez es el autor confeso de al menos 200 asesinatos y pasó 22 años en prisión, estableció un trato con la justicia colombiana.

El Patrón del Mal. FOTO: EFE

“Tijuana era peligrosísima y de lo más que se tenía que cuidar uno era de la policía. Uno sabía que la policía mexicana era la más corrupta del mundo y en la época en que yo iba, si uno llegaba con 10 mil dólares a México la policía lo desaparecía”, dijo el hombre de confianza del Cártel de Medellín a la famosa revista.

En el momento de la entrevista se encontraba aún en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en Colombia.

Asegura que visitó México en representación de “el Patrón” y en ocasiones se encontró con Amado Carrillo para establecer los planes de los envíos de cocaína de Sudamérica a México.Relató que en esos tiempos los jefes de colombianos controlaban el narcotráfico, situación que ha cambiado en la actualidad.

Foto AP

“Los ricos del narcotráfico, los ricos, ricos, ricos, son los mexicanos”, y calificó a las organizaciones criminales de México como más violentas.

“Ellos matan muchas personas pero no tienen la efectividad que teníamos nosotros para golpear las estructuras del Estado. Los Zetas han matado a muchos. Siento que están equivocados. Matar tantas personas es una locura, al son de nada. ¡Esos 70 inmigrantes que mataron! (en San Fernando, Tamaulipas, en 2010) ¡Están locos!”, declaró Velásquez.

En dicha entrevista también mencionó que es necesaria la relación entre mexicanos y colombianos porque unos controlan la producción y los otros las rutas y distribución. Agregó que en Estados Unidos están las principales organizaciones criminales.

“Usted nunca ha oído que salga un grupo de narcotraficantes norteamericano, que le quiten la propiedad a los norteamericanos, que persigan a los norteamericanos ni que empiecen a echar bala contra los norteamericanos. Ellos protegen su economía. Pero sí van contra los narcotraficantes mexicanos, contra los colombianos”, dijo el ahora youtuber.

“Son mafiosos de corbata y a ellos no los persiguen.”

El Señor de los Cielos y El zar de la cocaína

Velásquez opinó que la superioridad de los mexicanos comenzó a raíz de la relación establecida entre Carrillo y Pablo Escobar en 1988.

Escobar controlaba con su cártel el 80% de los envíos de cocaína a EU, estaba en guerra con el Estado contra la extradicción y la DEA complicaba sus planes para el “negocio”:

Esta situación lo llevó a buscan rutas y aliados y de este modo, Amado Carrillo entró en su camino con el establecimiento de una ruta para transportar la droga por mar.

“Era una ruta que se llamaba La Fanny, por cuestiones de contabilidad (así la nombró el jefe de finanzas del grupo de Medellín, Gustavo Gaviria, primo hermano y socio de Escobar), y era la que mantuvo a flote a Escobar, porque a raíz de la guerra contra el Estado colombiano los americanos empezaron a cogerle los aviones al Patrón en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, en todo Centroamérica”.

Todo iba bien entre el Cártel de Medellín y el de juárez, hasta que en 1991, Escobar decide entregarse a la justicia e ingresa a la “Catedral”, prisión construída por él mismo.

“Estando nosotros en La Catedral, Amado Carrillo le robó al Patrón como 12 mil kilos de cocaína. Esto lo hizo en alianza con el Cártel de Cali, que estaba en guerra con nosotros. Ahí se terminó la sociedad”, informó el hombre de Escobar.

Pablo Escobar. FOTO: EFE

“El Patrón” se encontraba “financieramente estaba muy golpeado” y deseaba una guerra contra Carrillo, pero “era complicado; teníamos guerra con el Estado, con los paramilitares y con Calí. Una cuarta guerra contra Amado Carrillo… ir a México es complicado. Usted sabe que el mexicano es j$%#$%, y uno decir que ya, vamos a mandar 20 sicarios de Medellín a México… se los tragan vivos en 10 minutos. En esas guerras hay que tener cuidado”.

Popeye asegura que con la caída de Escobar en 1993 comenzó el ascenso de los mexicanos, los envíos de cocaína se “industrializaron”. Destacaron más en el mundo de la droga el Cártel de Juárez, el de Sinaloa y el de los hermanos Beltrán Leyva.