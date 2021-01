Los seis hábitos de Jeff Bezos para tener éxito en la vida personal y profesional

Estados Unidos.- El éxito es la palabra clave para el fundador de Amazon, Jeff Bezos, pues sus seis hábitos son clave para ser un gran empresario, además que coinciden en basarse en la meticulosidad.

Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo en la actualidad, hace un poco más de una semana le quitó el "trono" a Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX.

Gracias a su constancia y hábitos de día a día Jeff Bezos se ha convertido en una de las personas más provechosas en plena pandemia pues sus empresas no han dejado de crecer y los pedidos siguen llegando sus destinarios.

Pero, ¿Cuáles son sus hábitos que lo hacer ser quién es?

Pensar a largo plazo

"Cuanto más fuerte sea nuestro liderazgo de mercado, más poderoso será nuestro modelo económico". Jeff Bezos lo tiene claro y es mejor organizarse y pensar a largo plazo, para tener un tiempo suficiente para corregir los errores de sus planes y reflexionar sobre si realmente funcionan.

Meditación y ejercicio

El CEO de Amazon se levanta, antes de desayunar con sus hijos organiza su día, dedica 15 minutos a la meditación que acompaña con una rutina de ejercicios de cardio y fuerza.

Se dedica tiempo a sí mismo por la mañana

Le gusta acostarse pronto y madrugar para poder procrastinar sin remordimientos, y aunque comience a trabajar temprano, no fija ninguna reunión hasta las diez de la mañana, momento en el que considera que ya está lo suficiente despejado.

Mantener contentos a los clientes

Que los clientes esten contentos es pieza clave para que tu negocio fluya, Jeff Bezos es consciente de que la mejor forma de darse a conocer, por mucho que la publicidad sea efectiva, es el boca a boca. Por ello siempre cuida a todos los contactos y atiende sus necesidades.

Formarse constantemente

Ser el dueño de una empresa de éxito no implica que no pueda continuar con el proceso de aprendizaje, por eso recomienda no escatimar en formación.

Limitar el número de decisiones

El magnate Jeff Bezos es consciente de que las primeras horas del día son aquellas en las que su mente se encuentra trabajando a pleno rendimiento y por eso prefiere aglutinarlas en ese momento.

Cabe mencionar que Jeff Bezos escribió un libro donde relata la formación de su vida profesional el cual se llama, "Crea y divaga: Vida y reflexiones de Jeff Bezos".