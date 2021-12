Los temores del coronavirus provocan más cancelaciones y restricciones en Estados Unidos

Bostón.- La segunda ciudad más grande de Estados Unidos suspendió el lunes la celebración de la víspera de Año Nuevo, y su estado más pequeño volvió a imponer un mandato de máscaras para interiores, ya que los temores de un aumento potencialmente devastador del COVID-19 en el invierno provocaron más cancelaciones y restricciones antes de la Días festivos.

Los organizadores de la fiesta de Nochevieja planificada para el Grand Park del centro de Los Ángeles dicen que no habrá una audiencia en persona. En cambio, el evento se transmitirá en vivo, como fue el año pasado. En Rhode Island, un mandato de máscaras entró en vigencia el lunes para espacios interiores que pueden albergar a 250 personas o más, como tiendas minoristas más grandes e iglesias.

Y en Boston, el nuevo alcalde demócrata de la ciudad anunció entre aullidos de protestas y abucheos que cualquier persona que ingrese a un restaurante, bar u otro negocio interior deberá mostrar un comprobante de vacunación a partir del próximo mes.

Leer más: ¡No mates a mi mamá!: La suplica de un niño a su padre borracho

"No hay nada más estadounidense que unirnos para asegurarnos de que nos cuidamos unos a otros", dijo la alcaldesa Michelle Wu en el Ayuntamiento mientras los manifestantes tocaban silbatos y gritaban "¡Qué vergüenza!".

Al otro lado del Atlántico, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el lunes que los funcionarios han decidido no imponer más restricciones, al menos por ahora.

"Tendremos que reservarnos la posibilidad de tomar más medidas para proteger al público", dijo Johnson. "Los argumentos de cualquier manera están muy, muy finamente equilibrados".

El gobierno conservador volvió a imponer máscaras faciales en las tiendas y ordenó a las personas que mostraran pruebas de vacunación en clubes nocturnos y otros lugares abarrotados a principios de este mes. También está sopesando los toques de queda y requisitos de distanciamiento social más estrictos.

La advertencia de Johnson puso de manifiesto la desagradable elección que enfrentan los líderes del gobierno: arruinar los planes de vacaciones para millones por segundo año consecutivo, o enfrentar una potencial oleada de casos e interrupciones.

En los EE. UU., El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación en la última variante el martes, menos de un año después de que sugiriera que el país esencialmente volvería a la normalidad para Navidad.

Su principal asesor médico, el Dr. Anthony Fauci, hizo una ronda en la televisión durante el fin de semana , prometiendo que el demócrata emitirá "una severa advertencia de cómo será el invierno" para los estadounidenses no vacunados.

Los casos están aumentando en partes de los EE. UU., En particular en el noreste y el medio oeste, aunque no siempre está claro qué variante está impulsando el repunte.

En la ciudad de Nueva York, donde el alcalde ha dicho que la nueva variante ya está en "plena vigencia", un pico está hundiendo los espectáculos de Broadway y provocando largas filas en los centros de pruebas, pero hasta ahora las nuevas hospitalizaciones y muertes están promediando muy por debajo de su pico de primavera de 2020 .

La ciudad también está sopesando qué hacer con su famosa fiesta de Nochevieja en Times Square. El alcalde Bill de Blasio ha dicho que esta semana se tomará una decisión sobre si el evento volverá "con toda su fuerza", con los asistentes proporcionando prueba de vacunación, como prometió en noviembre. La fiesta del año pasado se limitó a pequeños grupos de trabajadores esenciales.

Aún se desconoce mucho sobre la variante del coronavirus omicron, incluso si causa una enfermedad más o menos grave. Los científicos dicen que el omicron se propaga incluso más fácilmente que otras cepas de coronavirus, incluida la delta, y se espera que se convierta en dominante en los EE. UU. A principios del próximo año. Los primeros estudios sugieren que los vacunados necesitarán una inyección de refuerzo para tener la mejor oportunidad de prevenir una infección por omicron, pero incluso sin la dosis adicional, la vacuna debería ofrecer una fuerte protección contra enfermedades graves y la muerte.

Incluso si es más leve, la nueva variante aún podría abrumar a los sistemas de salud debido a la gran cantidad de infecciones. Los casos confirmados de coronavirus en el Reino Unido han aumentado en un 60% en una semana, ya que omicron superó a delta como la variante dominante.

Pero muchos líderes políticos son reacios a imponer las duras medidas a las que recurrieron antes en la pandemia, a menudo porque prometieron a su gente que las vacunas ofrecerían una salida a tales restricciones, y puede ser políticamente insostenible volver a imponerlas.

Francia, por ejemplo, está tratando desesperadamente de evitar un nuevo bloqueo que dañaría la economía y nublaría la esperada campaña de reelección del presidente Emmanuel Macron.

En Gran Bretaña, el gobierno espera que los impulsores de las vacunas ofrezcan más protección contra el omicron, como sugieren los datos, y se ha fijado el objetivo de ofrecer a todos los mayores de 18 años una inyección adicional para fines de diciembre. El domingo se administraron más de 900.000 inyecciones de refuerzo, cuando los estadios de fútbol, los centros comerciales y las catedrales se convirtieron en clínicas temporales de vacunación.

El fabricante estadounidense de vacunas Moderna dijo el lunes que las pruebas de laboratorio sugirieron que una dosis de refuerzo de su vacuna debería ofrecer protección contra el omicron. Pruebas similares realizadas por Pfizer también encontraron que un refuerzo provocó un gran salto en los anticuerpos que combaten los ómicrones.

Pero muchos científicos dicen que los impulsores no son suficientes y que se necesitan acciones más duras.

La velocidad de propagación de omicron en el Reino Unido, donde los casos de la variante se duplican aproximadamente cada dos días, está diezmando la economía en el ajetreado período previo a Navidad.

Por lo general, los teatros y restaurantes llenos de gente se ven afectados por las cancelaciones. Algunos restaurantes y pubs han cerrado hasta después de las vacaciones porque muchos empleados están enfermos o se aíslan por sí mismos. El Museo de Historia Natural, una de las principales atracciones de Londres, dijo el lunes que cerrará durante una semana debido a la escasez de personal.

Otros países están observando con cautela al Reino Unido, que informó el lunes 91,743 más casos de COVID-19 confirmados en laboratorio, cerca del récord para un solo día establecido la semana pasada.

El gobierno holandés comenzó el domingo un duro bloqueo a nivel nacional para frenar el fuerte aumento de las infecciones. Mientras tanto, el Foro Económico Mundial anunció el lunes que nuevamente está retrasando su reunión anual de líderes mundiales, ejecutivos de empresas y otras élites en Davos, Suiza, debido a la incertidumbre de omicron.

Pero muchos líderes europeos han optado por algo menos.

Francia y Alemania han prohibido la entrada a la mayoría de los viajeros británicos, y el gobierno de París también ha prohibido los conciertos públicos y los fuegos artificiales en las celebraciones de Año Nuevo. Irlanda impuso un toque de queda a las 8 pm en pubs y bares y una asistencia limitada a eventos en interiores y exteriores, mientras que Grecia tendrá 10,000 oficiales de policía de guardia durante las vacaciones para llevar a cabo controles de pases COVID.

En España, la media nacional de casos nuevos es el doble de hace un año. Pero las autoridades del país con una de las tasas de vacunación más altas de Europa están apostando principalmente por el uso obligatorio de mascarillas en interiores y el lanzamiento de inyecciones de refuerzo, sin más restricciones planificadas.

El vecino Portugal le está diciendo a la mayoría de los trabajadores no esenciales que trabajen desde casa durante una semana en enero, pero el país no tiene otras medidas nuevas en trámite.

Hendrik Wuest, gobernador de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, dijo que podría haber más restricciones en el horizonte poco después de Navidad.

"No creo que las grandes fiestas de Año Nuevo puedan suceder este año, desafortunadamente, nuevamente", agregó. "Omicron no nos perdonará ningún descuido si no somos cautelosos".

Leer más: Entre matorrales y espinas; así fue el escape de misioneros secuestrados en Haití