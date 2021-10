Lucas, la historia de un joven que vivió 6 años en la calle y ahora está por terminar la escuela para sacar adelante a su familia

Argentina.- Salir adelante es cuestión de ganas para Lucas Celsio, un joven de 18 años que, a pesar de vivir en la calle o acampar en una plaza encontraba la forma de realizar las tareas debajo de la luz del alumbrado público y es que, muy joven entendió que la escuela era la herramienta del progreso en Argentina.

A los tres años, la vida lo hizo toparse con pared junto a toda su familia, tras el fallecimiento de su abuela quedó a la deriva en las calles junto a su mamá Marisa y sus tres hermanos, “mi abuela falleció y no le quisieron renovar el contrato de alquiler a mi madre. Ella estaba desempleada, así que nos dejaron en la calle”, relata el joven a Infobae.

Los días difíciles comenzaron ahí, no tuvieron techo y la comida hizo falta durante seis años, siendo una plaza uno de las locaciones más frecuentes para acampar durante la noche, “si el clima estaba lindo, no hacía frío o no llovía, armábamos una carpa sobre la arena”, sin embargo cuando hacía demasiado frío, era necesario buscar un refugio en algún edificio reparado.

“Dormíamos como podíamos, me acuerdo que a veces me tenía que bajar del coche en la noche para estirar las piernas porque se me acalambraban y me dolían. Estar en el auto era mejor que en la calle porque ahí tenía miedo de que alguien nos robara o me raptaran” explicó, el auto no servía y le pertenecía a un vecino que les dejaba dormir en él.

Lucas es el segundo de cuatro hermanos y siempre encontró la manera de asistir a la escuela, completó la primaria y ahora está a un paso de terminar la secundaria, siempre bajo la idea de que debía esforzarse, “los estudios me alejaron de todo lo malo que pasa afuera”.

Su rutina en un día de clases iniciaba a las cuatro de la mañana para ir a una estación de servició y usar el baño, en donde se cambiaba para sus clases. En la escuela desayunaba e iba a jugar futbol, volvía a ver a su madre hasta que ella regresaba del trabajo.

El caso de Lucas y su familia se popularizó entre la población en 2014, lo cual les dio la oportunidad de recibir donaciones y ser reubicados en un hotel familiar en Constitución.

“Sentí alivio y una tranquilidad que jamás había vivenciado hasta ese momento. Estaba muy agradecido con la vida” manifestó.

Desde 2016, Lucas y su familia viven en un edificio del barrio de Almagro. Su mamá tiene un trabajo formal y estable, “no sobra nada pero tampoco falta. Ahora somos dos los que trabajamos para ayudar. Esto es día a día, la seguimos peleando”.

Lucas estudiaba la escuela nocturna, y al mismo tiempo trabajaba como plomero junto a su tío, en las tardes libres en preparador físico y profesor de fútbol baby en un club de Parque Chas, “en la calle el deporte me ayudó a mantenerme de buen ánimo y positivo. También a alejarme de las malas influencias que encontrás por ahí”.

Sin embargo, la llegada de la pandemia del Covid-19 pegó directamente sobre Lucas y su educación, ya que no contaba con las medidas necesarias para poder seguir la secundaria en clases en línea, por lo que aun le queda un año para recibirse “quiero retomar las clases de manera presencial, porque me esforcé por entender el contenido pero no lo logré. Así que prefiero hacerlo bien”.

El joven de 18 años sostuvo que la peor enfermedad es la vagancia y las malas influencias, “al perseverante siempre le llega el momento del triunfo”, afirmó diciendo que su objetivo es terminar la escuela y trabajar para que “nunca nos falte nada, otra vez”.