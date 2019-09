Lucha contra la ley para tener a sus 3 monos de apoyo emocional

Missouri, Estados Unidos.- Una mujer de Missouri con trastorno de estrés postraumático está en una pelea con sus vecinos y la ciudad de Creve Coeur, quienes dicen que tres monos de apoyo emocional que viven con ella representan un riesgo de seguridad para los residentes locales.

Texanne McBride-Teahan ha entrenado y vivido con monos durante aproximadamente 20 años. Ella dice que no han sido un problema para quienes la rodean hasta que se mudó hace un mes cuando uno de los vecinos notó un mono afuera y llamó a la oficina de la ciudad por temor a que los primates atacaran a las personas en el vecindario.

Los monos están registrados como animales de apoyo emocional para McBride-Teahan, quien, según ella, la ayuda a lidiar con el TEPT. Le dieron una nota del médico que detalla su necesidad de los monos que dice:

Creve Coeur woman fighting to keep emotional support monkeys https://t.co/shhd9ACqbw #KMOV pic.twitter.com/eX0Irvff68

"Es mi opinión profesional que la presencia de estos animales es un tratamiento necesario para la salud mental de la Sra. McBride-Teahan".

La ciudad de Creve Coeur clasifica a los monos como un "animal inherentemente peligroso" que los coloca en el mismo grupo que los leones y los caimanes, según News 4.

Esa clasificación significa que los primates no tienen el mismo lujo que las mascotas domésticas comunes, como los gatos o los perros, y no pueden quedarse en áreas residenciales, según la ciudad de Creve Coeur.

No son animales peligrosos. Ellos estan entrenados. Me ayudan. Tengo TEPT debido a algo que me sucedió, algo muy malo que me sucedió hace mucho tiempo, dijo McBride-Teahan a News 4.