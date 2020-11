Luchadora de Jiu-jitsu en Argentina enfrenta a ladrón que intentó robar su celular

Buenos Aires, Argentina.- Una joven luchadora de Jiu-jitsu, de 20 años de edad, se enfrentó el pasado 10 de noviembre a un ladrón, que intentó robar su celular, en la ciudad argentina de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron durante el día en pleno centro de la ciudad balnearia, según el reporte, la joven había salido de trabajar cuando fue sorprendida en un cruce por un asaltante, quien le arrebató el teléfono móvil y salió corriendo después. Sin embargo, ella empezó a perseguirlo y a gritar, y unos repartidores logró detenerlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La joven de 1.50 pidió ayuda a una compañera de trabajo que iba en un vehículo, y juntas fueron hasta donde las personas detuvo y golpeó al hombre.

En el lugar la joven recuperó su celular, y enfrentó con su experiencia de Jiu-jitsu al ladrón mientras llegaba la Policía.

En el video, que se hizo viral en las redes sociales, se puede escuchar que la joven dice "escuchame una cosa, anda a laborar, todo el día trabajando para que (...) me robe eh".

"Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié artes marciales mixtas (MMA), pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho", dijo la joven al Noticiero de la Gente, de Telefe.