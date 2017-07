Luego de publicar en Facebook, es asesinada

Florida, Estados Unidos.- Sujetos armados y enmascarados, asesinaron a Makeve Jenkins, de 33 años, en su propio domicilio, quien era madre de tres hijos. Los sujetos arribaron a su hogar, le dispararon y escaparon en el vehículo de la víctima.

Según informaron medios locales, la mujer fue asesinada luego de que publicara mediante Facebook un mensaje donde expuso cómo habría pasado de ser una desahuciada a ganar un sueldo de seis cifras en solo dos años.

En dicha publicación, Makeve explica que después de no poder "costear gastos por 99 dólares", fue incrementando sus ganancias para pasar de "ser desahuciada entre 2013 y 2014, a alcanzar una cifra de 6 dígitos en 2015". "No importaba lo que me deparaba el camino, escuché a mi corazón y junto a él fue creciendo mi negocio".

En información detallada por un medio local, autoridades policiales buscan pistas sobre los sospechosos del terrible hecho.

Por parte de fuentes policiales informaron que posterior al asesinato, uno de los criminales robó el vehículo de la víctima y después de huir del lugar, lo abandonó a poca distancia de la zona.

Mientras que la familia de Jenkins confirmó la fidelidad del hecho en la red social Facebook de la víctima, exigiendo se respete la privacidad de este hecho tan lamentable.

Hasta el momento sigue sin confirmarse que el asesinato tenga conexión con dicha publicación de la víctima.

Con información de RT.