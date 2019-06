Lujoso yate se pierde en el mar mediterráneo

Italia.- El lujoso yate "My Song", del italiano multimillonario Pier Luigi Loro Piaza, se perdió en el mar mediterráneo. Tras caerse del buque carguero que lo transportaba desde las aguas del Caribe.

My Song, es una embarcación de 40 metros y un costo aproximado de 38 millones de dólares. Este era trasladado a la isla de Cerdeña, cuando una tormenta en el Golfo de León provocó que se cayera del carguero M/V Brattingsborg entre Palma de Mallorca Y Génova.

La empresa Peters & May ordenó al capitán rescatar la embarcación, por lo que mantuvieron "contacto visual" con la misma antes de que iniciara la búsqueda por aire y mar.

Por seguridad de las otras yates, que no se vieron afectados, el carguero continuo con su trayecto a Génova.

Peters &May ya inició el proceso de evaluación y señaló que la pérdida del yate se pudo originar tras el colapso de las amarras ensambladas por la tripulación, aun no está confirmado. posteriormente hicieron un comunicaron el hallazgo y recuperación de My Song