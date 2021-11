"Ma, siento que me voy a morir”: la desgarradora carta de una niña que sufre bullying en Argentina

Argentina.- El regreso a clases presenciales ha sido para la gran mayoría de los niños una de las mejores experiencias tras permanecer encerrados en sus casas por la pandemia de Covid-19. Desgraciadamente, para otros, la vuelta a las aulas se ha convertido en un infierno debido al acoso escolar de los que son víctimas.

Tal es el caso de una pequeña niña de Ciudad de Córdova, Argentina, cuya historia de acoso y la desgarradora carta que escribió a su madre en busca de apoyo por una situación que, en palabras de la menor, la hace sentir que va a morir, fue compartida por el medio Infobae.

Sofía, el nombre que el medio de comunicación decidió darle a la niña para proteger su identidad, ha manifestado odio hacia sus compañeros del sexto grado del colegio Manuel Belgrano de Villa Carlos Paz, debido al bullying a la que la someten algunos de estos.

Bárbara, la madre de Sofia, relató algunos de los pasajes de la carta que su hija le escribió luego de un día más de su vida como estudiante que sufre acoso escolar, e hizo lo mismo al expresar los sentimientos de angustia que la invadieron al leer por primera vez el escrito.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. No paro de temblar y no puedo respirar. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá, por favor tenés que hacer algo. Ma, siento que me voy a morir”, redactó la menor.

En la misiva que dedica un "te amo" a su madre, también aparecen el nombre y apellido de cada uno de sus compañeros de escuela a los que dice odiar a consecuencia de los actos de hostigamiento de los que es blanco.

Tras recibir la carta de su hija, Bárbara envió de forma inmediata a la directora del centro educativo la carta de Sofía, no obstante, como respuesta obtuvo algunas promesas y, días después, la escuela hizo un foro sobre el bullying y el respeto, pero nada más; no se pusieron en marcha otras medidas más efectivas más allá de las palabras.

Desde principios de 2021, al regreso a clases presenciales en Argentina, la menor de 12 años de edad ha sufrido todo tipo de agresiones, tanto físicas, verbales y psicológicas, de parte de sus compañeros de clase.

“Se burlan de su pelo, se burlan de su cuerpo, le escriben insultos en los bancos, le dejan mensajes intimidantes en todas partes de la escuela, se burlan cuando expone algo en clase. Mi hija se bloquea y no puede presentar sus tareas”, contó Bárbara.

Tras meses de padecer acoso escolar, Sofía ha comenzado a somatizar el bullying, con diferentes tipos de dolores, así como diarrea y vómito e, incluso, ha pasado por un ataque de pánico.

Debido a la negligencia de parte de la institución académica para brindar una solución al caso de Sofía, Bárbara ha tomado la decisión de presentar una denuncia formal ante el Poder Judicial, una vez que se haya puesto de acuerdo con su abogada.