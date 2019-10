Macri reconoce derrota y anuncia inicio de transición de gobierno

Argentina.-Al reconocer el triunfo del candidato de la Oposición, Alberto Fernández, el presidente Mauricio Macri anunció que desde este lunes Argentina inicia con el periodo de transición hacia el nuevo gobierno, que se llevará en forma ordenada y de tranquilidad, porque se dijo que es un político de diálogo, de respeto a las ideas y siempre va a poner el bien común por arriba de cualquier cosa.

Ante cientos de seguidores reunidos tras conocerse los resultados de las votaciones, el mandatario argentino dijo que ya felicitó a Fernández después de sostener una llamada con él, a quien también lo invitó a desayunar a la Casa Rosada, para ya dar inicio con la transición.

Entre aplausos, señaló lo siguiente: "Esta noche es distinta quiero felicitar a todos los argentinos que acudieron a votar; tuvimos una elección con altísima de asistencia y me pone muy orgullo que entendamos que tenemos que ser protagonistas y que hayamos llevado las elecciones en paz fortaleciendo la democracia".

En su mensaje, agradeció el voto de los ciudadanos hacia su propuesta política, pero en particular le dedicó varias palabras a las personas que no lo favorecieron en las urnas y les dijo: "Los que no nos votaron, en mi siempre encontraran a una persona que cree en el diálogo, en el respeto de las ideas de los demás, por más que no coincidan con las de uno, y siempre voy a poner el bien común por arriba de cualquier cosa".

Además, de que enfatizó que lo importante es el futuro y bienestar de los argentinos.

Se despidió de sus funcionarios que le acompañaron durante su gestión al frente de su gobierno, y pese a su derrota, mencionó que continuará trabajando por los argentinos.

Macri externó que su trabajo lo desempeñó, quizás con aciertos y errores, pero se logró transformar al país, pero lo que quedó claro, mencionó fue que depende de los argentinos y de nadie más.

"Gracias al trabajo de este gobierno están parados en bases más firmes, pero se debe de cuidar lo que se hizo y que fueron imposibles y hasta valiosas, como las autopistas, trenes, aeropuertos, educación, un estado más moderno, límites al narcotráfico y otra forma de relacionarlos y otra cultura del poder".

Ante su discurso, cientos de argentinos reconocieron la madurez política y la humildad del mandatario que reconoció su derrota ante Fernández.