Madre a punto de quedar paralizada por aguja epidural

Florida.- una madre primeriza de Pensacola, Florida, se le incrusto la aguja de la epidural en la columna, esto ha ocasionado grandes dolores físicos y la posibilidad de que pierda las movilidad de las piernas.

Selena Gray dio a luz a una bebé de 7.3 libras a la que llamó Serenity. Lo que parecía ser el momento más feliz de su vida se convirtió en un calvario, que se empeña en ensombrecer su maternidad. Pues desde el nacimiento de su hija, persiste el dolor físico y la angustia ante la posibilidad de quedar en una silla de ruedas.

Durante la labor de parto a la madre primeriza le pusieron la epidural. Este es un medicamento que se inyecta en la espina dorsal y tiene la función de adormecer y disminuir dolores provocados por las contracciones.

Después de dar a luz, Serena empezó a sufrir fuertes dolores y adormecimiento en las piernas. Los doctores del hospital Scred Heart, descubrieron que este padecimiento se debía a que la aguja que utilizaron para aplicarle la epidural se le había quedado incrustada en la columna.

"Hay un nudo en mi columna vertebral y han estado tratando de quitármelo. No he podido levantarme ni moverme ni hacer nada", declaró la madre de 18 años, que a pesar de su condición se esfuerza por vivir su maternidad y disfrutar de su adorada niña.

Los doctores argumentan que este incidente es poco común. Incluso, un estudio reciente publicado en Sciencedaily sugiere que las posibilidades de que se corra algún riesgo con la epidural es una en 20 mil casos.

Es un dolor insoportable. Simplemente me siguen diciendo 'en todos mis años, no he visto nada como esto'. Así que básicamente están tan sorprendidos como yo", dijo a Wear TV.