Madre antivacunas se embarazó, le dio covid, tuvo infartos, su esposo tuvo que elegir a quien salvar

Estados Unidos.- Diana, una madre de familia de 28 años de edad, se infectó de Covid-19 estando embarazada, ella creía que su cuerpo estaría preparado para enfrentar la enfermedad por lo que no quiso vacunarse además de que se consideraba una persona antivacunas ya que, según ella, los biológicos violentan las libertades personales, pero todo cambió cuando su esposo tuvo que decidir a quién salvar: a ella o a su bebé.

La pareja decidió no aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y decidieron solo usar cubrebocas cuando fuera necesario, ya que, según ellos, "Dios nos dio nuestro sistema inmunológico y podemos combatir los virus con nuestro propio sistema inmunológicos", otro motivo para no aplicarse la dosis fue porque Diana estaba embarazada y no quería dañar al bebé.

En agosto del 2021 Diana comenzó a sentirse mal, comenzó con dolor de cabeza, fiebre, agotamiento, de repente le gritó a su esposo Chris que no podía respirar, por lo que él le habló a la policía quienes la llevaron de urgencia al Texas Children´s Hospital de Houston, donde la ingresaron a un área especial para embarazadas con Covid-19.

Diana fue avisada de que tenía que ser conectada al ventilador, se asustó y le gritó a su esposo que no quería morir porque tenía hijos pequeños, Chris solo la abrazó y le prometió que no pasaría nada, a pesar de que el caso de la madre era muy difícil.

Chris también fue internado junto con ella ya que dio positivo a Covid-19, ahí fue cuando él reflexionó sobre su postura antivacunas, la cual decidió terminarla, le recomendó a familiares y amigos que se vacunaran ya que la salud no era un asunto político, cuando salió del hospital se vacunó contra el covid.

Por otro lado, Diana no estaba respondiendo correctamente, el ventilador no estaba dando los resultados esperados, Cameron, el doctor que la estaba tratando, le dijo a Chris que el embarazo estaba alterando la forma en que la madre estaba respondiendo al virus, y que debía ponerla en una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Conectar a Diana en esa máquina era algo peligroso, ya que podía tener derrames cerebrales, convulsiones, formación de coágulos o infecciones, ya que se bombea la sangre fuera del corazón y los pulmones para que estos descansen.

Chris tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: salvar a su esposa o a su bebé, salvarlos a ambos o volver a casa sin ninguno de los dos, él decidió luchar por los dos, por lo que Diana fue llevada a ECMO.

Diana duró un mes conectada al ECMO, un mes después despertó, no reconocía del todo a su esposo, de repente se notó confundida, entró en coma, varios coágulos explotaron y le provocaron accidentes cerebrovasculares y un ataque al corazón, tenía sangrados en la garganta y en el tracto gastrointestinal, y uno de sus pulmones colapsó, por lo que se le buscó un donante.

El bebé, afortunadamente, se encontraba bien, por lo que en el mes de noviembre decidieron practicarle una cesárea, naciendo a las 31 semanas de gestación, pesando un poco más de dos kilos.

Cuando el bebé nació, el cuerpo de Diana comenzó a reaccionar mejor, despertando a finales de noviembre, pasando la Navidad todos juntos en casa.

En honor al médico que salvó a Diana, el bebé fue llamado Cameron, ella sigue en recuperación y rehabilitación por los derrames cerebrales que tuvo.