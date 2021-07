Madre asesina: Aplastó el cráneo de su bebé recién nacido y lo arrojó en un parque

Reino Unido.- Una madre de 24 años de edad, mató a su bebé recién nacido y arrojó su cuerpo en un parque pocas horas después de dar a luz y ha evitado la cárcel en Reino Unido.

Babita Rai, de 24 años, aplastó el cráneo de una bebé recién nacida y al darle repetidos golpes en la cabeza, le provocó fracturas "importantes" y fatales.

Horas después de dar a luz junto a un árbol, dejó el cuerpo de su bebé en Manor Park en Aldershot, Hampshire.

Un jardinero del parque descubrió el cuerpo del niño entre la maleza unos cuatro días después, pensando inicialmente que era una "muñeca".

Un jurado absolvió a la mujer nepalí de asesinato, pero la declaró culpable del cargo menor de infanticidio.

Después de pasar más de un año bajo custodia desde su arresto inicial, un juez del Tribunal de la Corona de Winchester le dijo hoy a Rai que era "libre de irse".

Parque donde fue encontrado el bebé / Foto: Policía de Hampshire / Solent News

Se le ordenó realizar dos años de trabajo comunitario y actividades de rehabilitación durante 30 días.

El juez Johnson dijo que Rai, que no tenía pareja, estaba bajo una "presión intolerable", ya que su familia habría considerado al bebé como una "maldición, no una bendición".

Durante su juicio a principios de este año, el tribunal escuchó que Rai, que tenía 20 años en ese momento, estaba embarazada de alrededor de seis meses cuando ingresó al Reino Unido desde Nepal en febrero de 2017.

Sin embargo, ocultó su embarazo a los funcionarios fronterizos, a su médico de cabecera y a sus colegas en un restaurante en el que trabajaba.

El tribunal escuchó que el bebé nació vivo a las 35 semanas de gestación la noche del 15 de mayo de 2017, con un peso de 4 libras 12 oz.

Su cadáver fue encontrado en Manor Park en Aldershot, la ciudad donde vivía Rai.

En su apertura, el fiscal Adam Feest QC dijo: "En muy poco tiempo después del nacimiento, la bebé sufrió múltiples fracturas en el cráneo con hemorragia interna asociada e inflamación cerebral.

"Cualquiera que sea la causa, fueron lesiones causadas deliberadamente y no pudieron haber sido sostenidas por el bebé de manera accidental, ni durante el proceso de parto, incluso traumático, ni después, por ejemplo, la caída del bebé al suelo".

"La niña sobrevivió a las heridas durante quizás entre dos y 12 horas, la probabilidad es más cercana a dos que a 12. La evidencia de los expertos sugiere que cuando murió tenía menos de seis horas".

La madre negó los cargos de asesinato e infanticidio en su juicio y en su defensa, dijo que sufría trastorno de estrés postraumático en ese momento y no recuerda el incidente.

Dijo: "La falta de memoria va de la mano con alguien cuyo equilibrio mental se vio alterado".

No puede declararse culpable de algo que no puede recordar, pero no está eludiendo sus responsabilidades