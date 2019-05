Madre da positivo a opioides después de comerse un bagel

Nueva York.- Una madre del estado de Nueva York se separó de su bebé recién nacido porque no pasó una prueba de drogas después de comer un bagel horneado con semillas de amapola, dijo en una nueva entrevista.

Elizabeth Domínguez, de 29 años, engulló inocentemente un panecillo en un Tim Horton en Tonawanda, un suburbio de Buffalo, justo antes de dirigirse a un hospital para dar a luz el 1 de mayo.

"Hice una prueba de orina y me di cuenta de que la prueba de opiáceos resultó positiva", dijo a WKBW. "Llamé a mi esposo diciendo: '¿Cómo es esto posible? Yo no hago drogas Ni siquiera tomo Tylenol, ¿a qué te refieres? ". Después de dar a luz a la bebé Carter más tarde ese día, una segunda prueba resultó negativa.

Pero el fracaso anterior obligó al personal del hospital a establecer un protocolo estricto: llamar a los Servicios de Protección Infantil y mantener a Carter en el hospital para que los monitoree después del alta de su madre, separándolos menos de 24 horas después del nacimiento.

Me sentí absolutamente horrible. Me sentí como una terrible madre dejándolo. Solo quiero que todos sepan que esto podría pasar. Es algo tan terrible y no quiero que le pase a nadie, le dijo a WKBW