Madre de 14 años presuntamente mata a su bebé 'porque no quería tenerla'

Tucumán, Argentina.- Una bebé recién nacida fue encontrada asesinada en el patio de una casa en Tucumán; las primeras versiones señalan que los principales sospechosos son sus padres, un joven de 20 años y una menor de 14, quien supuestamente "no quería tenerla", e incluso había pedido interrumpir el embarazo.

El cuerpo de la bebé fue localizado la madrugada del pasado sábado 21 de septiembre, en el fono de la casa de un vecino del lugar, en el barrio Lomas del Tafí, quien alertó a la Policía que había encontrado un feto, informó el portal Crónica.

Agentes policiales y personal de Medicina Legal acudieron al lugar tras recibir el reporte del hallazgo. Tras revisar el cadáver se ordenó que fuera trasladado a la morgue.

Los primeros resultados de la autopsia que se le practicó al cuerpo de la bebé arrojan que tenía apenas pocas horas de vida, presentaba signos de asfixia y tenía fractura de cráneo.

Mientras la policía trabajaba en el sitio, localizaron al padre de la bebé caminando por la zona y fue llevado a la Policía en la comisaría local, mientras que la madre permanece internada en la Clínica Mayo, con custodia permanente.

Según el mismo medio, el jefe de la División de Homicidio, el comisario Christian Peralta, explicó que la bebé había nacido con vida y luego habría sido asesinada.

“La bebe había nacido con vida y luego habría sido asesinada, es la hipótesis que estamos manejando por lo que creemos que la menor quien seria la madre, no pudo hacerlo sola. Porque alguien tuvo que asistirla en el parto, los pesquisas determinaron que tiene fractura de cráneo, fue arrojada al terreno en donde y que habría fallecido hace 8 o 12 horas”.

De acuerdo con las investigaciones, el sábado por la madrugada, cuando ocurrió el hallazgo, el personal de la División de Homicidios y de la comisaría de Lomas de Tafí averiguaron cómo fue que llegó a ese sitio el cuerpo de la recién nacida.

Ahí, testigos mencionaron que en una casa contigua vivía una menor embarazada. Sin embargo, cuando acudieron a ese domicilio, no había nadie.

Al interrogar al padre, el joven de 20 años, este dijo que la chica esperaba un hijo suyo pero que no sabía nada de ella porque habían terminado su relación hacía ya varios meses. Además, reveló que la adolescente no quería ser madre.

"Me pidió en varias oportunidades que buscáramos un médico porque ella no quería tenerlo. Expresó su deseo de interrumpir el embarazo, pero no lo hizo por cuestiones económicas", dijo el joven, quien fue liberado tras la interrogación.

Cuando los investigadores acudieron a la clínica donde estaba internada la adolescente, esta se negó a ser revisada por un médico de la policía para constatar si había dado a luz recientemente.

El mismo sábado por la noche, por medio de una orden judicial, peritos del Ministerio Público Fiscal ingresaron al domicilio y confirmaron que en el baño y en la habitación de la menor había manchas de sangre. Además hallaron una trincheta con la que presuntamente habría cortado el cordón umbilical.