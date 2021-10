Madre descubre los restos de su bebé dentro de ella siete meses después de un aborto espontáneo

Inglaterra.- Una madre mencionó que se siente decepcionada por el personal del hospital después de que los restos de su bebé por nacer fueron encontrados en su cuerpo siete meses después de su aborto espontáneo en Inglaterra.

Ericka Hall sufrió un aborto espontáneo el día antes de que se suponía que debía someterse a su exploración de 12 semanas en marzo.

El personal del Royal Stoke Hospital University Hospital la revisó antes de ser dada de alta.

Pero cuando la mujer de 38 años llegó a casa, supo que "algo andaba mal" ya que seguía sangrando y "desmayándose".

Continúo con un procedimiento para eliminar el material de su útero que aún quedaba después del embarazo.

Pero meses después, Ericka regresó con un dolor insoportable y se quedó con la necesidad de una cirugía de ojo de cerradura, según con el medio Stoke-on-TrentLive.

Sin embargo, ahora la madre quiere respuestas del hospital Royal Stoke.

Dijo que se enteró que había tenido un aborto espontáneo el día antes de su exploración y fue al hospital con dolor, donde le dijeron que podría ser un implante o una infección.

"Me fui a casa. Todavía estaba sangrando mucho. Seguía desmayándome, sabía que algo andaba mal".

"Mi pareja llamó a una ambulancia. Me llevaron al Royal Stoke, me hicieron pruebas y me pusieron líquidos y terminé con una transfusión de sangre".

"Más tarde esa noche, un médico me llevó a una habitación, me examinó y sacó el resto del contenido del bebé. Me dieron de alta al día siguiente pensando que todo estaría bien".

Ericka dijo que se sintió bien hasta unos meses después, cuando comenzó a sentirse mal.

Ella agregó: "Pensé que tenía una infección. Empecé a tener algo de dolor".

"Me hicieron una prueba de orina en los médicos, y no salió nada. Luego el dolor empeoró mucho, estaba luchando por levantarme de la cama y dormir. No podía aguantar más, así que fui al hospital fui tres veces en 14 días".

"Simplemente seguían engañándome. Al final, me acogieron, me hicieron un escáner y encontraron un quiste en mi ovario. Dijeron que todavía quedaban algunos restos del bebé de marzo".

"Ha causado que mi apéndice se agrande y tuve que operarme el ojo de la cerradura para extirparlo".

Ericka, que vive con su pareja John Holton y tiene cuatro hijos de 21, 11, ocho y seis años, dice que se siente decepcionada por el hospital.

"Me siento enojada por eso", dijo. "¿Por qué no comprobaron después del aborto espontáneo que todo el contenido se había ido?"

"No deberían simplemente enviar a alguien a casa y siete meses después todavía estás cargando los restos de tu bebé por nacer".

"No desearía el dolor que sufrí en mi peor enemigo, fue horrible".