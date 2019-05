Madre dice que su hija fue mordida más de 25 veces en guardería

Arizona, Estados Unidos.- Una madre de Arizona está exigiendo respuestas después de decir que su hija de 15 meses llegó a casa de una guardería con múltiples marcas de mordidas en su cuerpo.

Alice Martin dice que su hija estaba más inquieta de lo normal después de un día en el programa preescolar Creative Beginnings Preschool de Tucson, hace aproximadamente dos meses.

Cuando Martin fue a darle un baño más tarde, notó que la espalda y los hombros de la niña estaban cubiertos con lo que parecían ser marcas de mordidas. "Al principio, pensé: '¿Son realmente marcas de mordeduras?'", Martin le dijo a un medio local.

Y luego, mi cerebro dejó de pensar y comencé a llorar. Hay más de 25, es difícil decirlo. 25 sería lo mínimo que el oficial de policía y yo discutimos.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona emitió una declaración a Fox News: "El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) está investigando el incidente en Creative Beginnings Daycare y trabajando con la policía.

La investigación no está completa y el ADHS no puede comentar sobre las investigaciones pendientes. " Martin le dijo a KOLD News 13 que le preocupa que si no se toman medidas, lo que le sucedió a su hija podría sucederle a otro niño.

"Han pasado dos meses sin que haya repercusiones, y es muy poco probable que haya alguna para la guardería", dijo Martin.