Madre encierra a su hija para evitar que se auto infrinja daño

Inglaterra.- Un colchón en un cuarto de madera vacio, se convirtió en la prisión de una adolescente, cuya madre se negaba a dejar que terminara con su vida y quería impedir a toda costa que siguiera auto infligiéndose daño.

Emma tuvo que tomar la medida poco ortodoxa por los intentos de suicidio de su hija Stephanie y las pocas posibilidades de que recibiera atención médica en una clínica de salud mental, debido a que la más cercana estaba a dos horas de distancia de su casa en la Zona rural de Nueva Gales del Sur.

La menor tuvo que pasar las noches encerradas en dicha habitación por dos años, en los que frustraron en 12 ocasiones sus intentos de quitarse la vida. Hasta que recibió la ansiada ayuda.

Al ingresar a un centro de atención, una enfermera se sentó con la adolescente y le explicó que sus actos tendrían consecuencias negativas en caso de no encontrar las fuerzas para cambiar su vida.

No me iba bien y él me dijo `si no eliges mejorar ahora, terminarás matándote a ti mismo, matando a alguien que te importa o terminando en la cárcel. Esas son sus opciones ´”, dijo.