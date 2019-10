EE.UU.- Una mujer de California, EE.UU, encontró a su hija después de 29 años cuando ella pensaba que estaba muerta, sin duda se llevó una gran sorpresa cuando pudo logró ponerse en contacto con ella, sin embargo lo que en verdad resultó ser algo increíble es que su hija ahora era un hombre.

De acuerdo a la información de algunos medios locales, la mujer identificada como Tina Bejarano dio a luz a su hija Kristin cuando apenas era una adolescente, pero su madre la engaño diciéndole que la pequeña había muerto a unos cuantos minutos de nacer.

Tiempo después del suceso, Bejarano, se casó y tuvo cinco hijos más en su matrimonio.

Una de sus hijas le sugirió hacerse una prueba de ADN, por lo que después de obtener los resultados, recibió un mensaje electrónico de su "hija perdida", el cual decía:

Creo que tenemos que hablar, la prueba dice que somos parientes, y dice que eres mi madre

Madre encuentra a su hija 29 años después y resultó ser un hombre/ Pixabay

La bebe que supuestamente había muerto hace algunas décadas, resultó ser un hombre residente de Nueva Jersey, casado y con hijos.

La madre aseguró no importarle si se había sometido a una cirugía de cambio de sexo, "No me importa, es mi hijo", declaró.

Madre e hijo se podrán ver las caras de nuevo el próximo mes, sin duda será un gran encuentro.