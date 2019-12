Madre es arrestada por golpear a mujer que atropelló y mató a sus 3 hijos

Indiana.- Una mujer enfrenta cargos tras atacar en el juicio a la responsable de la muerte de sus tres hijos, quienes fueron arrollados cuando se encontraban en la parada de un autobús en Indiana, en Estados Unidos.

Se realizaba el juicio cuando a la salida del tribunal, la madre se abalanzó sobre la acusada, Alyssa, quien fue sentenciada a cuatro años de prisión por haber atropellado y matado a sus tres hijos que intentaban cruzar la calle para tomar un autobús para dirigirse a su escuela.

Ayssa salió del tribunal escoltada por policías cuando la madre de los menores la atacó golpeándola en la cara y ahora enfrenta cargos por el delito de agresión.

Alivia de 9 años, y sus hermanos gemelos de 6 años, Xzavier y Mason perdieron la vida al haber sido atropellados al intentar cruzar la calle. La sentenciada señaló que el día de la tragedia no podía ver bien ya que estaba muy oscuro, además pidió disculpa a la familia de los fallecidos.

Este será el día más difícil de mi vida y se me rompe el corazón por la pérdida de los tres miembros de una familia, dijo.

La familia de los menores no quedó conforme con la sentencia, sin embargo dicen que “están felices” de que ella pagará por lo que hizo.

“Como familia sentimos que la muerte de tres niños merece una pena más severa, pero estamos felices de que pasará algún tiempo (en la cárcel). Los niños siguen siendo nuestro más grande regalo. Si no vamos a protegerlos ni a hacer pagar a la gente que los lastima, entonces hay que deshacernos de las leyes. No valen nada si no las ejecutamos y hacemos a la gente responsable de sus actos”, dijo Michael Schwab, abuelo de las víctimas.