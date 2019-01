Madre lanza a recién nacida contra el piso por no poder amamantarla

Vicenza, Italia.- Una mujer lanzó a su hija recién nacida al piso en repetidas ocasiones porque no podía amamantarla; posteriormente intentó quitarse la vida. La niña falleció mientras recibía atención médica.

La pequeña Alice nació el pasado miércoles. Desde su nacimiento, la madre, identificada como Federica, de 42 años, se quejaba constantemente de no poder amamantar a la niña, informó Il corriere della sera.

Trascendió que la mujer no podía dormir desde el día del parto, sumado a que se sentía inadecuada por no poder alimentar a su primer hija, habría caído en una fuerte depresión.

El pasado domingo, Federica intentaba nuevamente amamantar a Alice, pero no tenía leche. En un momento dado se quitó a la niña del seno y la arrojó al piso en repetidas ocasiones gritando "La mato. Me mato".

Su marido, Riccardo, intentó ayudar a la bebé, mientras que su esposa tomó un cuchillo de la cocina y corrió al baño para intentar quitarse la vida.

Finalmente el esposo logró desarmarla luego de que se hiciera una herida leve en el cuello.

La menor fue llevada al hospital, pero falleció dos horas después.

Federica fue detenida e internada, bajo resguardo, en un hospital psiquiátrico. Es acusada de homicidio voluntario agravado por parentesco familiar.

A quienes la visitan, la mujer comenta que "la niña quería alimentarse continuamente, pero yo no tenía leche". Además señaló a las autoridades que "en los primeros cuatro días (después del parto) dormí únicamente alrededor de 10 horas. No podía más".

Por su parte, Riccardo señala que "no la reconocía, no era ella", y por este motivo no la culpa de lo que ocurrió con Alice.

La abogada de Federica podría argumentar en la corte que la mujer padece depresión post parto.