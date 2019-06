Madre mexicana es golpeada por el bully de 13 años de su hijo

Nueva Jersey.- Una madre de Nueva Jersey fue golpeada hasta quedar inconsciente por un niño de 13 años que había estado acosando a su hijo, solo un día después de que se quejó del presunto tormento, dice su abogado.

El agresor era uno de los tres estudiantes que habían estado amenazando con la violencia contra el hijo de Beronica Ruiz, que supuestamente le habían dicho que "regresara a México", entre otras cosas.

"Estaban cantando" los mexicanos deberían regresar detrás del muro", dijo el abogado Daniel Santiago a NJ.com. El supuesto acoso escolar se produjo en la cafetería de la Escuela de la Academia de Estudiantes Dotados y Talentosos de Passaic el 18 de junio, y Ruiz, un residente del Condado de Passaic, fue atacado un día después mientras caminaba con su hijo y su bebé de 1 año en una carriola.

Este fue un ataque horrible y brutal. Se necesita cierto nivel de locura para atacar brutalmente a una madre con un cochecito y dejarla por muerta, dijo Santiago el martes.

La poblana Veronica Ruiz y su hijo de 12 años fueron atacados por un estudiante-acusado de bullying- de la escuela para niños superdotados Passaic Gifted And Talented Academy School en EEUU. (1/2) Foto: ADIARIO pic.twitter.com/1IfKQx0U6s — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) 26 de junio de 2019

La joven de 35 años tuvo que ser hospitalizada después del incidente y fue tratada por una fractura de ojo, según NJ.com. Las fotos tomadas en el hospital muestran su rostro magullado y maltratado.

Santiago dijo que Ruiz todavía estaba sufriendo el martes. Planea presentar una demanda contra Passiac Gifted en nombre de la familia, alegando que la escuela no hizo nada para proteger a su hijo.

"Las demandas son lo único que escuchan las grandes instituciones", dijo Santiago. Ruiz dice que su hijo denunció la intimidación en la cafetería a los funcionarios de la escuela, pero no la llamaron ni le informaron.

Ella fue a la escuela más tarde ese día y se quejó con un subdirector, quien supuestamente admitió que debería haber llamado, pero estaba demasiado ocupado con otros asuntos, informa NJ.com.

Esa es una respuesta lamentablemente inadecuada ’disculpa’ no es una buena excusa para no llamar (a los padres), no decirles, dijo Santiago.

Pixabay

El atacante de Ruiz fue puesto bajo custodia después del incidente y, según informes, acusado de agresión. El alcalde de Passaic, Héctor Lora, confirmó su arresto el martes en una declaración, que dijo que el niño también había sido suspendido de la escuela.

"Como padre y esposo, estoy indignado por este incidente", dijo Lora, señalando que el caso estaba "siendo tomado extremadamente en serio". "Como alcalde, estas son cosas que desearías que nunca ocurrieran en tu ciudad o en cualquier otro lugar", agregó.

“Me he reunido y hablado personalmente con la familia. Me he reunido con mi jefe de policía, los funcionarios locales y la administración escolar, así como con los miembros de la junta, para asegurarme de que exista responsabilidad y que esta familia reciba justicia, así como toda la ayuda y los recursos que podamos proporcionar.

Los detalles sobre lo que llevó a este incidente siguen bajo investigación. Sin embargo, una cosa es muy clara: lo que le ocurrió a esta madre es inaceptable y todo lo que tenemos que hacer como ciudad, como comunidad, para que nuestras familias y nuestros hijos se desempeñen mejor, lo haremos ".