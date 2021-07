Madre soltera mata a puñaladas a vecino que abusó de su hijo y otros niños

Reino Unido.- Una mujer de 38 años fue condenada en Reino Unido tras asesinar a puñaladas a su vecino, luego de que descubriera que era un pedófilo y que su hijo había sido una de las víctimas.

Sarah Sands, quien es madre soltera de cinco hijos, mató a Michael Pleasted, de 77 años, en su apartamento ubicado en Londres, semanas después de descubrir que había abusado de varios menores de edad.

En 2015, fue declarada culpable de homicidio por pérdida de control y condenada a tres años y medio de cárcel, sin embargo, la pena de prisión fue ampliada a siete años y medio por decisión del tribunal de apelación.

Durante el juicio, se descubrió que el hombre tenía 24 acusaciones por delitos sexuales desde tres décadas atrás. “Hice lo que cualquier madre haría porque él le hizo esto a mi hijo Bradley”, dijo Sands a The Sun luego de permanecer casi cuatro años en la cárcel.

“Nunca soñé que sería capaz. No me enorgullece, pero al menos sé que no puede hacer daño a nadie más. No soy una mala persona pero sé que hice algo malo. Nunca lo he negado y me han castigado”, declaró la mamá.

“Cogí un cuchillo y fui a su casa. No me escuchó. Era frío. Un hombre diferente al que había sido mi amable vecino”, dijo Sands. “Le pinché en la frente con el cuchillo y me agarró. Perdí el control. No podía dejar que nadie más saliera herido; alguien tenía que proteger a la gente”, aseguró.