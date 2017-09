Maduro acepta reanudar diálogo con la oposición

Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó hoy martes la invitación del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y del canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, para la reanudación de un diálogo político con la oposición.

Tras su regreso de una gira por el Medio Oriente, Maduro saludó la iniciativa de Zapatero y Vargas, e indicó que espera la misma respuesta de parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

EXPLORARAN POSIBLE REACTIVACIÓN DE DIÁLOGO EN VENEZUELA

CARACAS.- El gobierno y la oposición de Venezuela afirmaron el martes que enviarán delegados para explorar la posibilidad de reanudar el proceso de diálogo en respuesta a una invitación de la República Dominicana.

El anuncio se produjo horas después que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia dio a conocer serían reactivadas las conversaciones que estaba estancadas desde finales del año pasado.

En un encuentro televisado con sus ministros en el palacio de gobierno, el presidente Nicolás Maduro aceptó "la invitación" a dialogar con sus adversarios políticos.

En ese sentido comentó que el presidente Danilo Medina y el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero saben que ha sido "un promotor del diálogo" y anunció que en su nombre acudirá el dirigente oficialista y alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, a la cabeza de una delegación.

"No digo más, me gustaría decir mucho más pero no debo. Debemos ser prudente para que en esta oportunidad fructifique de manera exitosa el dialogo por la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.