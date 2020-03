Maduro decreta estado de alarma para frenar el coronavirus en Venezuela

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes el estado de alarma que le permitirá "tomar decisiones drásticas" para frenar la expansión del coronavirus del que se han detectado dos casos en el país.

En una reunión virtual con gobernadores y autoridades militares, Maduro dijo que el decreto de estado de alarma le faculta "a tomar medidas necesarias para proteger la vida de los venezolanos" frente a la pandemia global del coronavirus.

Además, reiteró la suspensión de las clases en todos los niveles de educación a partir del próximo lunes.

EVALÚA TOMAR "DECISIONES DRÁSTICAS"

El gobernante venezolano dijo que entre las "decisiones drásticas" que está evaluando figura la "suspensión de todas las actividades laborales por regiones" como parte de las medidas preventivas para "enfrentar la pandemia que está golpeando al mundo".

Precisó que hace tres o cuatro semanas las autoridades venezolanas activaron los protocolos para detectar el ingreso de la pandemia en Venezuela.

Hay que perfeccionar los sistemas de seguimiento de una crisis como esta, que ningún país está preparado", dijo.

En la mañana del viernes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que "se confirmaron dos casos de coronavirus" en Venezuela en dos personas que llegaron de Madrid los días 5 y 8 de marzo y pidió la cuarentena preventiva para los viajeros que volaron con ellos.

"En la madrugada de hoy se confirmó, a través de las pruebas que existen al respecto, dos casos de coronavirus en Venezuela. Dos ciudadanos venezolanos: una de 41 años recientemente de viaje en Estados Unidos, Italia y España y otro caso de un venezolano de 52 años proveniente de España", dijo Rodríguez.

Dijo que ambas personas están domiciliadas en el estado Miranda (centro del país) y señaló que "dentro del protocolo clínico debidamente señalado estos dos casos están absolutamente aislados y determinados sus contactos directos y la cadena de contactos indirectos".

En este sentido, exigió para todos los pasajeros de los vuelos de Iberia IB6673 del 5 y 8 de marzo provenientes de Madrid, en los que llegaron las dos personas contagiadas, que entren en "cuarentena preventiva obligatoria", al ser estos los vuelos donde los dos afectados viajaron hasta Venezuela.

CORTAR LA CADENA DE EXPANSIÓN

Al respecto, Maduro pidió activar a todas las autoridades "de verdaíta, verdaíta" y aseguró que en los próximos 30 días no dormirá "nadie de los equipos gubernamentales, policiales y militares".

Aquí nadie se duerme en los laureles porque estamos ante una catástrofe mundial", aseguró.

El jefe de Estado venezolano explicó que ahora la prioridad es la de "cortar la cadena de expansión" del coronavirus y eso "solo se corta con cuarentena de todas las personas involucradas, detectar todos los casos que andan por allí que han venido de Europa y atender al menos esta situación, con restringir al máximo los lugares públicos".

No es mamadera de gallo (broma)", concluyó.

Maduro en la reunión con miembros de su gabinete este viernes, en Caracas. / EFE.

Finalmente, aseguró que esto "no son vacaciones" para quienes no irán a los centros educativos o aquellos que en adelante no acudan a sus puestos de trabajo sino que toda la sociedad debe disciplinarse.

"No es un juego, es una amenaza mortal, pido máxima conciencia, serenidad, equilibrio, no es para entrar en pánico", aseguró Maduro antes de pedir a "todas las personas mayores de 65 años, quedarse en casa si no es totalmente indispensable".