Maduro denuncia "guerra mediática" contra Venezuela

CARACAS (Xinhua).- El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, denunció este viernes desde Caracas que agencias de noticias estadounidenses produjeron, durante el año 2017, unas 3.880 noticias "contra Venezuela", lo que calificó como parte de "una guerra mediática" contra la nación suramericana.

El mandatario mostró un informe que a su juicio muestra "la cantidad de noticias negativas" que se divulgaron en diferentes medios de comunicación de EEUU "en contra de Venezuela".

Foto: @CancilleriaVE

Destacó que 1860 noticias "contra Venezuela" se generaron durante las manifestaciones violentas convocadas por sectores de la oposición, entre abril y julio de 2017 y que particularmente durante el mes de julio se generaron más contenidos sobre su país y se replicaron 531 reportes.

Maduro expresó que, gracias a "la conquista de la paz", fue mermando el ritmo noticioso de las agencias estadounidenses sobre Venezuela, hasta llegar a diciembre, mes en el cual se generaron 166 noticias que el dignatario calificó como "negativas" sobre el país latinoamericano.

El dignatario denunció que, según el mencionado informe, la empresa "Bloomberg" fue el medio estadounidense que emitió más noticias negativas, seguido del "Miami Herald", "The Washington Post" y "The Wall Street Journal", lo cual, según Maduro, se extiende a más de 90 medios estadounidenses.

Canciller @jaarreaza: "...el imperialismo no solamente existe, sino que ante las señales de su decadencia y el evidente fracaso de su sistema económico de soporte y de su pensamiento único, ha entrado en fase de agresiva desesperación..." Lea más aquí --> https://t.co/GsfnVRaOgY pic.twitter.com/r6oCRsTcCt — EmbaVenBerlin (@EmbaVenBerlin) 5 de enero de 2018

Refiriéndose a las corporaciones internacionales expresó que "se descubrió que la Agencia Reuters es la que produce más noticias negativas contra Venezuela" mayoritariamente difundidas en The New York Times, seguida por Associated Press, con mayor colocación en medios como The Washington Post, Miami Herald y ABC News.

Ordenó al ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, a ofrecer una rueda de prensa junto al canciller Jorge Arreaza, para explicar detalles sobre los hallazgos, y manifestó que dichos medios "generan la noticia, como una guerra mediática sistemática" y luego la reproducen en prensa, televisión y radio.