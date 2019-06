Maduro encabeza ceremonia de ascenso de militares venezolanos

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró hoy martes un acto de ascenso de 375 militares activos venezolanos pertenecientes a la Guardia de Honor

Presidencial e integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y destacó el papel que han jugado ambos organismos para la preservación de la paz nacional.

Desde la guarnición militar más importante de Caracas, conocida como Fuerte Tiuna, Maduro destacó la "labor profesional impecable" de ambos organismos al develar el plan que hubo para asesinarlo el pasado 4 de agosto del año 2018 para el cual se pagaron, según el presidente, 4 millones de dólares.

"La Casa Militar no titubeó ni un segundo, no dudó ni un segundo, en salir adelante a protegerme y a protegernos porque el plan para asesinarme incluía el asesinato de todo el alto mando militar", destacó Maduro al tiempo que destacó que la Guardia de Honor preservó la paz de la República.

El jefe de Estado venezolano también destacó la disciplina y la lealtad de ambos cuerpos de seguridad y llamó a todos sus integrantes a la obediencia en torno a la legalidad venezolana.

Además del mandatario venezolano y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, estuvieron presentes en el acto el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, comandante estratégico operacional de la la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y buena parte del alto mando militar del país suramericano.

Hoy también fueron ascendidos tres mil 597 oficiales en todas sus categorías y 17 mil 900 tropas profesionales de la FANB en una ceremonia que encabezó Padrino López.

El ministro de Defensa aseguró que la carrera militar es de "larga de resistencia, una carrera donde muchas veces se tiene que llorar en silencio, donde muchas veces pasamos noches sin dormir, pensando, buscando soluciones, reflexionando, es una carrera de valores porque en los valores vamos escalando nosotros mismos".

Padrino López explicó que, para ascender al personal militar, la fuerza armada evaluó todo, "incluso el valor de la lealtad que no es cuantificable. No ascendemos a traidores, ni a corruptos ni a quienes no tienen méritos ni tenga arraigo a la patria, a la Fuerza Armada".

"Reconozco paciencia para observar y resistir todo lo que ha pasado en Venezuela durante los últimos años", dijo Padrino en su discurso oficial ante los militares ascendidos. Fin