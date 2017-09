Maduro exige la defensa de Venezuela en el Mercosur

CARACAS, 15 sep (Xinhua) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que su gobierno exige el derecho a la defensa de su país en el Mercado Común del Sur (Mercosur), del cual se encuentra suspendido desde diciembre de 2016.

Maduro se pronunció en el contexto de la visita a Caracas de la directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que es presidido por el brasileño Arlindo Chinaglia, quien se reunió con los poderes públicos constituidos y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela.

El jefe de Estado venezolano aseguró que tuvo una "muy buena conversación" con Chinaglia, a quien le mencionó que su país "exigía el derecho a la defensa, el derecho a ser escuchada" en el bloque regional.

Además, sostuvo que "se han cometido tropelías ilegales contra nuestro país, y que nosotros pedimos que se vuelva al tiempo de la tolerancia político-ideológica".

En ese contexto, declaró que aspira a que Caracas sea escuchada en la próxima cumbre de presidentes del Mercosur, en la cual, aseguró, llevará "las pruebas" de que su país ha cumplido con los requerimientos del organismo.

Venezuela "exige que se corrijan las decisiones que se han tomado para pretender excluirnos del bloque suramericano principal, al cual nosotros hemos apostado todo nuestro amor y todo nuestro compromiso", dijo el jefe de Estado venezolano.

El pasado 5 de agosto, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil anunciaron la suspensión unánime de Venezuela del Mercosur, tras denunciar la presunta "ruptura del orden constitucional" en el país suramericano.

HECHOS RELACIONADOS.

EUA compara a México con la crisis de Venezuela

Nueva York.- El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, es muy pesimista sobre la situación en México, cree que está al borde del colapso y con una crisis parecida a la de Venezuela, según informó hoy The New York Times.

El periódico indicó que esos comentarios fueron hechos en una cena de trabajo en la Casa Blanca, el pasado miércoles, en la que participaban el presidente de EU, Donald Trump, miembros de su gabinete y políticos demócratas.

John F. Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Foto: AP

En esa reunión se estaban analizando propuestas para definir criterios legislativos en materia de migración y especialmente el caso de centenares de miles de niños que llegaron hace años a EU acompañando a sus padres indocumentados.

De acuerdo con dos fuentes, en esa cena de trabajo Trump le dio la palabra a Kelly, que fue secretario de Seguridad Nacional antes de ocupar su cargo actual y quien reiteradamente ha alertado sobre la inestabilidad en la frontera con México.

Kelly comparto a México con la crisis que se vive actualmente en Venezuela. Foto: AP

Según The New York Times, Kelly insistió en la necesidad de reforzar la frontera y, de acuerdo con el periódico, que no recoge citas textuales en esa parte, ofreció una visión marcadamente pesimista sobre la seguridad y la situación política en México.

Las fuentes dijeron al periódico que Kelly comparó a México con la Venezuela bajo la presidencia del ya fallecido Hugo Chávez, y sugirió que estaba al borde de un colapso que podría tener repercusiones en Estados Unidos y muy severas para el país.