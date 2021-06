Maduro llama "miserables" a EU por no regalar vacunas Covid-19 a Venezuela

Caracas.- El presidente Nicolás Maduro tildó este jueves de "miserable" la decisión del gobierno de Estados Unidos de no incluir a Venezuela del plan de donación millones de vacunas contra el Covid-19 en el mundo.

"¡Miserables! Miserables, no sólo persiguen para que no le vendan vacunas a Venezuela, si no que además cuando pueden abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos y las venezolanas", acusó Maduro en una alocución en la televisión estatal.

"Odian y desprecian a Venezuela", añadió el mandatario, que insistió que su país está sometido a una "persecución horrorosa" para que no lleguen vacunas.

Estados Unidos donará 80 millones de dosis de vacunas para ser distribuidas globalmente, 75% del total a través del programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en regiones como América Latina y el Caribe, el sur y sureste de Asia y África.

El embajador estadounidense para Venezuela, James Story, que está basado en Bogotá, explicó más temprano este jueves que Venezuela no fue incluida en el plan de donación porque "carece de una transparencia de la entrega de las vacunas a las personas que necesitan".

Entre los países latinoamericanos que recibirán vacunas por parte de Estados Unidos están Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití, así como los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y República Dominicana.

Venezuela arrancó a fines de mayo una segunda campaña de inmunización con el objetivo de inmunizar para diciembre al 70% de su población de 30 millones de habitantes.

Por lo pronto aplica la rusa Sputnik V y la Vero-cell, en tanto negocia la adquisición de vacunas para unas cinco millones de personas a través del sistema Covax.

La tensión entre Caracas y Washington ha sido constante desde que el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) estuvo en el poder. El 23 de enero de 2019, rompieron relaciones tras el reconocimiento de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

