Maduro muestra poderío militar en el Día de la Independencia

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supervisó un gran desfile militar para conmemorar el día de la independencia del país el viernes, deleitándose con su poder como comandante en jefe mientras el líder socialista asediado es criticado por usar tácticas brutales para aplastar a sus oponentes.

Maduro aplaudió y apretó el puño cuando los soldados desfilaron, los tanques rodaron y los aviones de combate se lanzaron sobre una base militar de Caracas. Una unidad de fuerzas especiales camufladas, con sus armas en la mano, gritaban su lealtad mientras desfilaban ante el puesto de revisión presidencial.

"Miramos al cielo, pidiendo paz", dijo Maduro. "Todo el tiempo nuestros ejercicios militares juegan. Rogamos a Dios con nuestros misiles apuntados ”.

El desfile sirvió como una demostración del continuo apoyo de Maduro por parte de los militares en medio de un enfrentamiento político con el líder de la oposición Juan Guaidó, quien está tratando de derrocar a Maduro y cuenta con el respaldo de más de 50 naciones, incluido Estados Unidos.

Los soldados marchan durante un desfile militar que conmemora el Día de la Independencia en Caracas, Venezuela, el viernes 5 de julio de 2019. Venezuela celebra los 208 años de su declaración de independencia de España. Foto: AP.

Guaidó, quien encabezó una marcha rival en la ciudad el viernes, reclamó los poderes presidenciales en enero, cuando atrajo a una multitud de simpatizantes para las manifestaciones contra Maduro, quien supervisó el histórico colapso de la nación rica en petróleo. Más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país debido a la escasez de alimentos y medicamentos y la inflación aplastante.

Como jefe de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, Guaidó afirma que la elección de Maduro en 2018 a un segundo período de seis años es ilegítima porque las figuras políticas y los partidos más populares no pudieron presentarse.

Maduro se niega a hacerse a un lado, culpando a los males de Venezuela en una guerra económica contra el país liderado por la administración Trump, y Guaidó no ha podido atraer a una masa crítica de soldados para que lo respalden.

En su breve discurso, Maduro renovó su llamado a un diálogo con la oposición. Mientras hablaba, miembros de la milicia venezolana sostenían cada uno una caja de cartón del tipo que se usaba para distribuir alimentos subsidiados por el gobierno.

Foto: AP.

A pesar del desfile militar, Maduro ha tenido algunos desertores. Las autoridades colombianas dicen que unos cientos de soldados han abandonado a Maduro en los últimos meses.

En particular, el jefe de espionaje de Maduro, el general Manuel Cristopher Figuera, huyó después de un levantamiento militar fallido que tuvo lugar el 30 de abril con Guaidó y otro líder de la oposición popular, Leopoldo López. Ahora en los Estados Unidos, Cristopher Figuera dice que su misión es "buscar ayuda para liberar a mi país de la desgracia".

En señal de un aumento en el repudio internacional de Maduro, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, emitió un mordaz informe el jueves acusando a las fuerzas de seguridad de Venezuela de casi 5,300 asesinatos el año pasado.

Los venezolanos entrevistados por los trabajadores de derechos humanos se refirieron a una unidad de seguridad en particular, FAES, como un "escuadrón de la muerte" o "grupo de exterminio".

La gente mira y toma fotografías de los misiles durante un desfile militar que conmemora el Día de la Independencia en Caracas, Venezuela, el viernes 5 de julio de 2019. Venezuela está cumpliendo 208 años de su declaración de independencia de España. Foto: AP.

El gobierno de Maduro también ha socavado el estado de derecho y ha desmantelado las instituciones democráticas, informó la ONU.

"Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a los opositores políticos y personas críticas con el gobierno", señala el informe.

El viceministro de Relaciones Exteriores, William Castillo, criticó el informe diciendo que no reflejaba "la realidad en nuestro país". Exigió que se corrigiera el informe y dijo que el gobierno prestaría atención a las recomendaciones "constructivas" y "equilibradas".

Las fuerzas de seguridad se presentaron en solo el 15 por ciento de las 89 manifestaciones en contra de Maduro a nivel nacional el viernes, una desviación dramática de la postura de tolerancia cero del gobierno, según las cifras que el equipo de Guaido proporcionó a The Associated Press, que no pudo confirmarlas de manera independiente.

El legislador de la Asamblea Nacional, Marco Quiñones, dijo que muestra el temor del gobierno a las repercusiones internacionales luego del informe de la ONU, o es una prueba de que está erosionando el apoyo a Maduro entre los soldados, quienes ya no quieren reprimir a sus conciudadanos con gases lacrimógenos y escopetas.

Al otro lado de la ciudad, Guaidó llamó a los venezolanos a que salieran a las calles con él el viernes para las manifestaciones que marcaron 208 años desde que Venezuela se liberó de España.

El líder opositor de Venezuela y el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, y su esposa, Fabiana Rosales, llegan a la Asamblea Nacional para participar en una ceremonia con motivo del Día de la Independencia, también conocida como el 5 de julio, en Caracas, Venezuela. Foto: AP.

Unos pocos miles se unieron a él, mucho menos que el número que asistió a las manifestaciones a principios de este año. Marcharon hacia la sede de una agencia de inteligencia militar en Caracas, donde días antes un capitán de la marina opuesta a Maduro fue torturado hasta la muerte, según su esposa y abogado.

Agarrándose el micrófono con las mangas de la camisa enrolladas, Guaidó instó a los militares a unirse a su movimiento y dijo que cualquier persona en Venezuela que continúe apoyando esta "dictadura" es cómplice de los abusos a los derechos humanos.

"Estamos marchando por la libertad", dijo Guaido. "Estamos convirtiendo nuestra indignación en un movimiento, y estaremos en las calles hasta que logremos la libertad".

Los manifestantes incluían familias, estudiantes y miembros del clero. No se denunció violencia inmediata. Las anteriores marchas de oposición estallaron en enfrentamientos mortales con la policía.

Entre los manifestantes que apoyan a Guaidó estaba Melquiades Rosales, cuyo pequeño negocio de venta de puertas de ducha está fallando. Como símbolo del luto del país, Rosales ondeaba una bandera venezolana con tonos de gris en lugar del original vibrante amarillo, azul y rojo.

"Muchos de nosotros estamos llenos de desesperanza", dijo Rosales, y agregó que no se ha rendido. "Pero estamos en esto para una pelea a largo plazo. Esta dictadura está tan bien arraigada en todas las instituciones ".