Maestra corriendo ante la llegada de tornado se vuelve meme FOTO

Texas.- Una foto muestra a una valiente maestra de Texas en un kimono que corre ante la llegada de un tornado para advertir a los padres que esperan en una fila.

La foto fue tomada cuando Megan Parson, una maestra de cuarto grado en la escuela primaria Hays en Rockwall, corrió por la calle durante la salida de la escuela del miércoles con el tornado al fondo.

"Esa es una foto tan loca, y gracias a quien la tomó porque no creo que nadie me hubiera creído que corría por la calle y que me parecía ridículo hacerlo", dijo Parson.

Estoy realmente agradecido de que todos terminaron estando seguros y nos echamos a reír.

Parson no se dio cuenta de que también llevaba un bigote negro falso todo el tiempo que estuvo corriendo por la calle, informó la estación.

Se lo había puesto para una fiesta con sus estudiantes porque era el último día de clases. "Entonces, todo lo que ven los padres es a esta chica loca que corre descalza bajo la lluvia con un tornado en el fondo usando un falso bigote negro", dijo en Facebook.

"No me sorprende que me hayan hecho correr hasta su ventana antes de bajarla". Ella dijo que se quitó los zapatos porque eran demasiado lindos para mojarse.