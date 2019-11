Maestra desata polémica por decirle a estudiante que "hable inglés"

Texas.- Un profesora sustituta en Texas regañó a un estudiante de secundaria por hablar en español en clase, y le indicó que "hablara inglés" porque está en Estados Unidos, según muestra el video.

La maestra no identificada, que es blanca, hizo la demanda la semana pasada en Socorro High School en El Paso después de que atrapó a Carlos Cobian junior mirando fútbol en su teléfono celular en clase, según las imágenes obtenidas por KVIA.

"Habla inglés, estamos en Estados Unidos", dijo la maestra, provocando gemidos y abucheos de los compañeros de clase de Cobian. "Dame tu teléfono."

Momentos antes, el adolescente le preguntó a la maestra en español por qué la estaban señalando, ya que varios otros estudiantes también estaban usando sus teléfonos celulares.

Pero el educador aparentemente no se conmovió por el intento de Cobian de entablar una discusión con ella, según muestra el video.

Me sorprendió, y luego me enojé un poco. Para que ella venga a enseñar en Socorro, siendo una sub, como el 90 por ciento de los estudiantes aquí son mexicanos y latinos, dijo el adolescente a la estación.