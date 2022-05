Maestra "pide ayuda" a Bad Bunny y Rosalía para dar clases de literatura

Cataluña.- Una de las más recientes historias virales de internet es la que conocerás a continuación. Se trata de una profesora de Cataluña, España, que usó su ingenio para generar interés de sus alumnos en literatura.

La maestra utilizó a dos cantantes de moda, Rosalía y Bad Bunny, para ilustrar temas como el renacimiento del siglo XVI y muchos más.

Fue la misma docente quien usó su cuenta de Twitter "@roserlilith" para explicar qué hace ante la problemática de la falta de interés en jóvenes por esas temáticas

"¿Qué toca hacer literatura de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII con un alumnado al que no le gusta la literatura? No hay problema, hold my beer", publicó junto a una serie de fotografías de su material de trabajo.

En algunas de ellas se observa la pintura "El nacimiento de Venus", de Sandro Botticelli, junto a la portada de "Motomami", material discográfico de Rosalía.

El artista Bad Bunny también hizo aparición al ser puesto junto al poeta español Ausiàs March, a quienes relacionó al decir que el nacido en Valencia fue el Bad Bunny de su época, el siglo XV.

Te recomendamos leer:

Los comentarios en la red social del pajarito se hicieron presentes con distintas perspectivas, pues, aunque usuarios consideraron favorable e ingenioso el método de enseñanza, algunos creen que usar personalidades de ese tipo es resta seriedad a una rama del conocimiento como la literatura.