Maestra sin hogar que solía robarle a su madre para comprar drogas se convierte en millonaria en Onlyfans

Reino Unido.- Una ex maestra sin hogar en el Reino Unido que le robó dinero a su madre para financiar sus adicciones ahora es millonaria gracias a su trabajo como modelo de OnlyFans.

Según The Daily Mail, la maestra sin hogar convertida en modelo Eliza Watson, de 31 años, le da crédito a OnlyFans por mantenerla en el buen camino después de un período en el que luchó con el abuso de drogas y alcohol.

“Una vez que estaba tan desesperada por tomar una copa, publiqué en Facebook que no podía dormir porque había una araña en mi habitación”, explicó, diciendo que “mentiría, engañaría y robaría” para financiar sus hábitos. incluyendo robarle a su propia madre.

“Un tipo al azar me preguntó cómo podía ayudar y le dije que necesitaba un trago para dormir. Terminé caminando hasta la casa de este tipo a las 2 a.m. por media botella de ginebra ".

Eliza Watson posando para fotos en su página de Instagram.

Finalmente, la maestra que se convirtió en modelo de OnlyFans dijo que sus adicciones la hicieron pelear con su familia, dejándola sin hogar, durmiendo en los sofás de amigos o en las casas de hombres extraños.

Watson dijo que su vida cambió después de que un amigo la llevó a una reunión de Alcohólicos Anónimos y ella comenzó el camino hacia la recuperación, diciendo:

Estaba al final de poder sobrellevar la situación. Para entonces había hecho varios intentos de suicidio, pasando tiempo en el hospital y bajo custodia policial. Sabía que no podía continuar.

Una de las publicaciones en el instagram de la modelo en onlyfans. Instagram

Mientras se recuperaba, tomó un nuevo trabajo enseñando a niños pequeños de dos a cuatro años mientras se recuperaba lentamente.

The Sun informa que Watson amaba el trabajo, pero no ganaba suficiente dinero para ganarse la vida cómodamente ni para pagar a aquellos a quienes había agraviado como su madre.

La ex maestra lanzó su página OnlyFans en diciembre de 2019, publicando por primera vez fotos de su juventud como modelo.

Pero con el advenimiento de la pandemia de coronavirus a principios de 2020, Watson comenzó a recaudar casi £ 100,000 al mes al aumentar drásticamente su tiempo para interactuar con los fanáticos.

La modelo dice que ahora trabaja 16 horas al día, siete días a la semana, publica fotos sexys y habla con fans jóvenes y mayores, señaló The Mirror. "Y no era solo querer estar en forma para ganar dinero con el sitio, me encanta poder hablar con mis fans", dijo.