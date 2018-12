Maestra sufre graves quemaduras al ser arrastrada en una moto

Argentina.- Una maestra sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo al ser arrastrada varios metros por el suelo, al ser interceptada por una pareja desconocida que también viajaba en moto.

Patricia 'N' mostró las heridas de su cuerpo, quemaduras ocasionadas por el roce con el asfalto, producto del ataque que ocurrió en la ciudad La Rioja, Argentina.

“Si no hubiera tenido el casco puesto no sé si la cuento. Menos mal que no iba con mi hija", expresó con un poco de alivio para el medio Clarín.