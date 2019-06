Maestro adopta a niño de calle para que pudiera tener un trasplante

Colorado, Estados Unidos.- Cuando un niño de Colorado en condiciones de calle fue excluido de la lista para recibir un trasplante de riñón debido a la falta de vivienda estable, un maestro decidió intervenir para ayudar a su ex alumno.

El estudiante de séptimo grado ahora espera recibir un nuevo riñón dentro de las próximas dos semanas. Finn Lanning enseña matemáticas en la Academia AXL en Aurora, Colorado, donde conoció a Damien, un pequeño de 13 años, el primero de agosto.

Damien sufre de glomeruloesclerosis focal segmentaria (FSGS, por sus siglas en inglés), que le exige estar en diálisis durante 12 horas al día y comer una dieta restrictiva.

Damien le dijo a un medio local de Denver que él ha estado dentro y fuera del sistema de cuidado de crianza debido a sus costosas necesidades médicas. Cuando no puede encontrar una colocación adecuada en el hogar, vive en el hospital donde no se le permite ir a la escuela o permanecer en la lista de espera para un trasplante de órganos.

Cuando usted vive en el hospital, no puede estar en la lista de trasplantes porque las personas que no tienen una vivienda estable se consideran de alto riesgo para que sus órganos no funcionen, explicó Lanning.