Maestro construye salón móvil para seguir enseñando durante la pandemia de Covid-19

Guatemala.- La pandemia de Covid-19 obligó a millones de estudiantes a seguir preparándose desde casa con la finalidad de evitar una mayor propagación del virus, sin embargo, algunos países no estaban preparados para esto, pues muchos jóvenes no cuentan con las herramientas necesarias para tomar clases en linea.

Ante esta situación, un maestro originario del pueblo de Santa Cruz del Quiché, en Guatemala, gastó sus últimos ahorros para comprar un triciclo de carga y transformarlo en un "salón móvil. De esta forma Gerardo Ixcoy o mejor conocido como "Lalito 10, ha llevado las clases directamente a los hogares de sus alumnos.

Utilizando algunas láminas de plástico, un pizzarón y un pequeño panel solar para conectar su reproductor, el maestro Lalito no ha dejado solos a sus estudiantes durante la pandemia.

Su historia comienza a circular en redes sociales, ganando la admiración de miles de usuarios de todos el mundo, ya que además de haber invertido su dinero para enseñar, debe recorrer varios kilómetros entre los campos agrícolas de la zona para llegar a los niños. Cabe señalar que el joven de 27 años de edad imparte las clases dos o tres veces por semana.

Intenté que los niños recibieran sus hojas de trabajo enviando instrucciones a través de WhatsApp, pero no respondieron. Los padres me dijeron que no tenían dinero para comprar paquetes de datos y que otros no podían ayudar a sus hijos a entender las instrucciones", explicó.