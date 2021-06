Maestro se queda descalzo por darle sus zapatos a su alumno para su graduación

Estados Unidos.- Los maestros son como nuestros segundos padres, ellos nos cuidan y nos enseñan muchas cosas, y muchas veces ellos hacen cualquier cosa para vernos bien, en Luisiana, Estados Unidos, un profesor decidió quedarse descalzo para ver a uno de sus alumnos graduándose.

El joven estudiante no llevaba los zapatos adecuados para su graduación y las autoridades escolares no le querían dar su reconocimiento, por lo que de inmediato fue y le pidió apoyo a su maestro el cual se le ocurrió una grandiosa idea.

El maestro John Butler, quien labora en el instituto Hanhville de Boutte en Luisiana, Estados Unidos, contó en sus redes sociales la historia del joven y que se le ocurrió para poderlo salvar y que además recibiera su reconocimiento.

John relató en su cuenta de facebook que en el último minuto antes de cerrar las puertas de graduación vio al joven corriendo hacia él en pánico, y le dijo que no lo dejaban graduarse por los zapatos que llevaba puestos.

Señor John no me dejan graduarme, dice la señora que no puedo obtener mi diploma por los zapatos que llevo puestos", le dijo el estudiante al maestro.