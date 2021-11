Magali trabajó como albañil para poder pagar su universidad, ahora es abogada

Paraguay.- Magalí Giménez es una joven de Paraguay que se está volviendo un ejemplo en redes sociales ya que para poder pagar su licenciatura en derecho ella trabajó como albañil junto con su papá.

La joven de 24 años de edad decidió trabajar como albañil para poder pagar su licenciatura en la Universidad Nacional de Asunción, una de las mejores de Paraguay, ya que su familia enfrentaba problemas económicos.

Fue por medio de facebook que Magalí contó su historia y además compartió fotografías donde se le puede ver trabajando y en su graduación en la licenciatura en Derecho.

La joven cuenta que seis años atrás la gente le decía que no podría pero ella decidió no rendirse, también recuerda la primera cuota que tuvo que pagar, que no sabía de dónde iba a sacar la gran cantidad de dinero.

Ella decidió trabajar como albañil ya que su papá a eso se dedica, el señor había decidido no pagar a un ayudante para poder reunir el dinero por lo que ella decidió ayudarle.

"Mis hermanitos y yo decidimos trabajar arduamente varios meses para poder pagar aquella matrícula... Hoy solo tengo gratitud con mi familia y con todas esas personas que se convirtieron en ángeles en mi vida para que hoy pueda ser oficialmente una abogada". ", comenta la joven en redes sociales.

Magalí se ha vuelto una inspiración para muchos jóvenes que desean estudiar, ella misma les dice que no se rindan y que siempre confíen en ellos mismos.