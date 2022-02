Mamá adicta tuvo alucinaciones y asesinó a su hija de 3 años en USA

Estados Unidos.- Una joven mujer de 22 años apuñaló a su pequeña hija de tan solo 3 años, asegurando que Bob Esponja le ordenó que lo hiciera. El escalofriante caso ocurrió en Detroit, Michigan, Estados Unidos.

Tras haber permanecido en abstinencia a la heroína por dos semanas, Justine Johnson masacró a su hija Sutton Mosser, luego de que, según sus declaraciones, el famoso personaje de Nick le dijera desde la televisión que asesinara a la infante.

Además de haber permanecido durante dos semanas sin consumir la droga a la que era adicta, Justine también llevaba varias semanas sin haber podido conciliar el sueño, factores que se convirtieron en un caldo de cultivo, desencadenando en los espantosos sucesos ocurridos el 16 de septiembre de 2021.

Leer más: Susy fue hallada agonizando pero murió, su exyerno la atacó a ladrillazos

Después de quitarle la vida a la pequeña niña de 3 años, la mujer de 22 años guardó el cuerpo de la menor en una bolsa negra y la colocó en el contenedor de basura que se encontraba afuera de su vivienda, como si se tratara de cualquier resto.

No obstante, un día después, el hermano de la mujer, Knesley, observó que de la bolsa negra se asomaba un pequeño pie humano, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades de seguridad de la localidad.

Cuando llegaron los policías al lugar, se encontraron con el cuerpo de la infante, cuyo cuerpo presentaba diversas puñaladas en el pecho, las cuales, determinaría una autopsia más tarde, serían la causa de su muerte.

El joven hermano de Justine, de 17 años de edad, relató a los uniformados que el 16 de septiembre él se había ido a trabajar, por lo que en la casa solamente se habían quedado la joven madre y la menor. Cuando regresó en la madrugada, vio el pie de niño en la basura, de ahí que al interrogarle a su hermana, esta le gritó diciéndole que se ocupara de sus propios asuntos.

Al realizar las labores de inspección en la vivienda de la mujer, los policías de Detroit encontraron manchas de sangre en diversos muebles de la casa, en tanto que en el baño hallaron 3 cuchillos.

Tras ser detenida e interrogada, Justine mencionó que en dos semanas no había consumido drogas ni tampoco había logrado dormir bien, por lo que comenzó a tener alucinaciones y, en uno de estos episodios de su vida, salió corriendo hacia un cementerio de la localidad, donde se quedó dormida.

Después, volvió a su casa e intentó atentar contra su propia vida. Luego de fallar en el intento de suicidio, Bob Esponja le dijo que matara a su hija de 3 años, porque si no lo hacía alguien más a ella.

El pasado 4 de febrero de este 2022, Ryan Eberline, investigador de Servicios de Protección Infantil (CPS, por su sigla en inglés), testificó y relató todo lo anteriormente referido al juez de distrito. Las declaraciones de Justine se dieron en una entrevista que el investigador tuvo con ella el 1 de octubre de 2021.

"Me dijo que no recordaba los detalles de lo que le sucedió a Sutton, que estaba experimentando alucinaciones...Era Bob Esponja quien decía estas cosas en la televisión...Si no hacía lo que le hizo a su hija, la matarían. Dijo que temía por su vida y que había perdido la cabeza", mencionó Eberline.

Leer más: Piden Estados Unidos 10 años de cárcel para ex mando de Policía Federal mexicana

De acuerdo a Law&Crime, Johnson se encuentra detenida y no tiene derecho a fianza. La joven tendrá una nueva audiencia el próximo 28 de febrero del año en curso, previo a que se lleve a cabo su juicio por el asesinato de su hija.