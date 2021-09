"¡Mamá me muero!" El grito de Franco antes de ahogarse al tratar de salvar un perro en un canal

Un joven de 20 años murió tras lanzarse a un canal de agua del departamento de Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza, Argentina, tratando de rescatar al perro de una mujer que se había caído a la corriente.

Los hechos sucedieron este sábado 18 de septiembre alrededor de las 17:30 horas, cuando el joven de nombre Franco Gastón circulaba por la zona de la calle Almirante Brown y José de San Martín en un auto en compañía de su madre, fue cuando escucharon el grito de una mujer que pedía ayuda, ya que su perro se había caído al canal Cacique Guaymallén.

Franco bajó del auto y sin duda alguna se lanzó al agua para salvar al animal que era arrastrado, sin embargo la corriente fue demasiado fuerte para él y ya no pudo salir.

Ante el grito de “mamá me muero”, el joven era arrastrado, por lo que su madre Betina se lanzó detrás de él esperando poder sacarlo, aunque no pudo hacer nada contra las fuertes corrientes del canal.

“Cuando vio que no podía salir comenzó a decir “mamá me muero” y yo desesperada me largué al agua. Después empezó a llegar gente alrededor pero ya era demasiado tarde”, dijo Betina.

“Mi hijito del alma no pudo salir. Tengo un dolor en el alma que me va a quedar pero siento que esto nos tiene que dejar una enseñanza. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que dar lo mejor de nosotros sin mirar a quién. Sin mirar si es buena o mala persona”, pidió la mujer.

La mujer fue rescatada por los vecinos quienes lanzaron una soga y lograron evitar otra muerte, sin embargo pasó un tiempo sin que hubiera señales del joven.

Fue el Departamento de Bomberos quien encontró a Franco junto al perro dentro de un sifón a unos cuatro metros de profundidad, ambos sin vida.

Tras darse a conocer lo sucedido, se identificó a Franco como integrante de la ONG Misión Animal, dedicada a la protección y defensa de animales en abandono, lo que muestra al joven como un hombre dedicado a su misión.

“Con profundo dolor despedimos a Franco. Somos las voces de sus amados perros callejeros. Gracias por tanto amor, quedarás en la memoria de todos por tu nobleza, entrega y dedicación. Acompañamos a tus familiares en este momento tan doloroso, los abrazamos con mucha fuerza. Te fuiste muy pronto; un dolor imborrable para siempre. Gracias por ayudarnos siempre con gran dedicación”, escribió la ONG en Facebook.

Franco estaba por finalizar la carrera de Auxiliar de Farmacia y Bromatología.