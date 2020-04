Mamá, no voy a poder ir a casa. El mensaje de un niño de 4 años con coronavirus

Estados Unidos.- La madre de un niño de 4 años de edad contagiado de coronavirus, decidió compartir el desgarrador que su pequeño hijo le dedico cuando se encontraba en el hospital.

El menor fue hospitalizado el mes pasado, mientras estaba en el nosocomio su madre, quien además es médico compartió un video donde se puede ver al menor con gran dificultad para respirar y una fuerte tos; esta situación ya era difícil, pero sintió que el corazón se le rompió cuando escucho decir a su hijo que no regresaría a casa.

Mamá, esto no vale la pena; Mamá, ¿cuándo va a parar esto?; Mamá, no me siento tan bien; Mamá, no sirve de nada; Mamá, no voy a ir a casa, le dijo el pequeño de 4 años