Mamá y su novio son acusados de asesinar a bebé en "ataque feroz" que le rompió 19 costillas

Inglaterra.- Una madre y su novio están acusados de asesinar a la hija de tres años, quien resultó haber sufrido 19 fracturas de costillas en las horas previas a su muerte en Inglaterra.

Priest, de 23 años; y Callum Redfern, de 22 años, han negado el asesinato, el homicidio y haber permitido la muerte de un niño entre el 7 y el 10 de agosto del año pasado.

También se han declarado inocentes de crueldad infantil, informa BirminghamLive.

Priest hizo una llamada al 999 el 9 de agosto del año pasado para pedir ayuda, pero cuando llegaron los paramédicos, la niña Kaylee ya había estado muerta durante varias horas, dijo el fiscal Andrew Smith QC.

Dijo que a mediados de junio, la pareja tenía una relación cercana y había salido en varios viajes juntos con y sin Kaylee.

Redfern también visitaba regularmente el piso de Priest y el Tribunal de la Corona de Birmingham escuchó mensajes entre ellos que mostraban una "actitud indiferente" hacia la niña.

Smith dijo que Kaylee había sufrido lesiones en los meses y semanas previas al 8 de agosto, cuando Redfern llegó a Kingshurst House con un amigo.

Fue entonces, alegó, que Kaylee fue sometida a un "asalto feroz" que la dejó con graves lesiones en el pecho, incluido un pulmón perforado y ruptura interna de los intestinos.

También sufrió 19 fracturas de costillas en las horas previas a su muerte, se afirmó.

Priest dijo que amaba y confiaba en su socio Callum Redfern y que no "se le pasó por la cabeza" que él lastimaría a Kaylee-Jayde Priest.

El señor Smith dijo: "El catalizador puede haber sido Kaylee interrumpiéndoles pasando tiempo juntos".

Ellos comparten la responsabilidad por el asesinato de Kaylee

Priest, al dar pruebas, dijo que, tras la ruptura de una relación con una expareja, se había reunido con Redfern, a quien conocía desde hacía ocho años.

"Cuando lo contacté por primera vez fue más para volver a verlo", dijo.

La primera vez que lo vi cara a cara fue el 18 de mayo. No lo había visto en mucho tiempo. Fue en mi piso en Kingshurst House

"Fue más lejos de inmediato, tuvimos relaciones sexuales. Lo quería con él. Me sentí solo. Sentí que necesitaba que esa persona me ayudara y quisiera estar conmigo y no alguien que me iba a engañar y lastimar..."

Cuando se le preguntó cómo disciplinaba a su hija, Priest dijo que inicialmente le daría un golpecito en la mano, la pondría en el "paso travieso" y ocasionalmente la golpearía.

Priest dijo que Redfern también disciplinaría a Kaylee a partir de junio.

"Variaría", dijo. "Lo oiría o lo vería. Me dijo que la había golpeado. Era principalmente a la hora de dormir".

Explicó: "Tiene tres años y no entiende', básicamente. No dije nada para detenerlo. Tenía miedo y no sabía cómo preguntarle"

Sólo me dijo que la había golpeado. Levantaría la mano para que fuera un golpe bastante fuerte

Dijo que Redfern golpearía a su hija en el trasero y que fue "demasiadas veces".

Pero Priest dijo que no "se le pasó por la cabeza" que Redfern podría haber estado causando lesiones a Kaylee.