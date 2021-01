Maná y Alejandro Fernández participarán en show previo a la investidura de Joe Biden

Estados Unidos.- El grupo de rock mexicano Maná y la superestrella ranchera Alejandro Fernández se encuentran entre los artistas programados para actuar durante el ‘United We Serve: A Celebration of the National MLK Day of Service’ un evento previo a la investidura de Joe Biden a las 5 p.m. hoy (18 de enero).

El evento en línea se transmitirá en vivo en http://bideninaugural.org/watch y en las plataformas de redes sociales del Comité de Inauguración Presidencial para Joe Biden, incluidos YouTube, Facebook y Twitter.

Más que político, la voz y el poder de Maná, se trata de humanidad. Hoy agradecemos a todos los que votaron por un mejor medio ambiente, por la justicia para los migrantes en Estados Unidos y el bienestar de todo el planeta. Sigamos amando, sigamos sirviendo, dijo el vocalista de Maná, Fher Olvera.

“Hoy, en el cumpleaños de Martin Luther King Jr., estoy orgulloso de participar en este momento de cambio y esperanza para los más vulnerables de nuestra comunidad. Este no es un momento político, es un momento que celebra nuestra humanidad.

Alejandro Fernández es uno de los cantantes más conocidos en el país. AFP

Más que nunca, necesitamos extender una mano a nuestros vecinos y ayudar donde podamos. Es un momento para decir “aquí estoy para ustedes” a todos los que están sufriendo ”, dijo Fernández.

La directora del comité inaugural, Pili Tobar, dijo que la programación en español es parte de un esfuerzo para involucrar a todos los estadounidenses durante las actividades inaugurales.

La inauguración de este año se verá diferente, pero hemos elaborado una programación que permitirá que el pueblo estadounidense participe y celebre la fuerza y la resistencia de nuestra nación al entrar en una nueva era en Estados Unidos, dijo Tobar.

“Con la ayuda de artistas como Alejandro Fernández y Maná, conmemoramos la rica diversidad de nuestro país y nos aseguramos de que los hogares con dominancia española puedan verse reflejados en las actividades inaugurales mientras disfrutan de la inauguración desde la seguridad de sus hogares. . "

El evento también contará con Rosario Dawson, Aloe Blacc, Rev.Dr. Bernice King, Martin Luther King III, Chesca, Representante Sharice Davids, Andra Day, Yo-Yo Ma, Rev. Al Sharpton, Sean Patrick Thomas, Diane Warren, Lynn Whitfield y Bebe Winans.