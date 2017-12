Mandatarios extranjeros esperan cena de Estado por parte de Trump

Washington, EU.- El presidente Donald Trump no podía dejar de hablar sobre las alfombras rojas, los desfiles militares y las lujosas cenas que se le prodigaron durante las visitas de estado de su reciente gira por Asia. "Magnífico", declaró en un momento del viaje.

Pero Trump aún no ha correspondido, convirtiéndose en el primer presidente en casi un siglo en cerrar su primer año en el cargo sin dar la bienvenida a un visitante de los EE. UU. Con símbolos similares.

Foto: AP

Trump habló despectivamente de las cenas de estado como candidato, cuando analizó la decisión del presidente Barack Obama de recibir al presidente chino, Xi Jinping, en una visita de estado en 2015. Tales visitas son una herramienta diplomática importante que incluye una llamativa ceremonia de llegada y una elaborada cena en la Casa Blanca.

"No estaría tirando (Xi) una cena", dijo Trump en ese momento. "Le daría una hamburguesa de McDonald's y diría que tenemos que ir a trabajar".

Foto: AP

El mes pasado fue el turno de Xi de extender literalmente la alfombra roja. El líder chino derramó la pompa mientras daba la bienvenida a Trump a Beijing en lo que se calificó como una "visita de estado, más." Trump también realizó visitas de estado a Corea del Sur y Vietnam.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que no hay una "razón singular" por la cual Trump no haya extendido aún una invitación para visitar el estado americano, pero agregó que la administración espera programar una visita a principios de 2018. Sanders no dio pistas sobre cuál de los las contrapartes están siendo consideradas para el honor diplomático.

Foto: AP

Una visita de estado se ofrece típicamente como una señal de amistad y para mostrar los lazos estratégicos entre países que son importantes el uno para el otro, dijo Anita McBride, una veterana de tres administraciones republicanas que sirvieron como jefa de gabinete de la primera dama Laura Bush.

"La Casa Blanca es el escenario mundial para elevar eso", dijo. "Estas ocasiones realmente recorren un largo camino para consolidar y fortalecer las relaciones".

Foto: AP

Trump habla a menudo sobre sus relaciones con muchos de sus homólogos extranjeros, incluido Xi. Trump y el líder chino se reunieron en la propiedad de Trump en Florida en abril, y Trump invitó a Xi a una cena completa, no a la hamburguesa antes mencionada, y a lo que Trump describió como "la tarta de chocolate más hermosa".

"El presidente Xi lo estaba disfrutando", informó el presidente.

Trump también se ha reunido en la Casa Blanca, a veces durante el almuerzo y en el extranjero, con muchos de sus homólogos extranjeros. Recientemente puso la cifra en más de 100.

Pero nada se compara con una visita de estado.

Foto: AP

La parte de la visita de la Casa Blanca comienza con una elaborada ceremonia de llegada al South Lawn, que incluye la pompa de una guardia de honor militar, una revisión de la tropa y declaraciones de los líderes. Los líderes se reúnen en privado en la Oficina Oval antes de tener una conferencia de prensa conjunta en el Salón Este o el Jardín de las Rosas. La velada termina con el líder extranjero como invitado de honor en una lujosa cena estatal a la que asistieron cientos de personas, incluidos miembros del Congreso, líderes empresariales, celebridades, donantes políticos y otros.

Foto: AP

El líder visitante también almuerza en el Departamento de Estado, y algunas veces se dirigirá a una reunión conjunta del Congreso.

Tales visitas están reservadas para cuando los Estados Unidos quieran poner su "mejor cara" para un líder y aliado en particular, dijo Peter Selfridge, quien sirvió como enlace entre la Casa Blanca y dignatarios extranjeros como jefe de protocolo de EE. UU. De 2014 a enero. 2017.

"Es una flecha muy importante en la aljaba de un presidente cuando se trata de la parte diplomática de su trabajo", dijo Selfridge.

Foto: AP

Y no solo para los presidentes estadounidenses. Sabiendo que Trump disfruta de la adulación, Xi hizo todo lo posible para impresionarlo en esa parada de noviembre en Beijing.

La visita se abrió con una ceremonia de llegada considerada lujosa incluso para los estándares chinos, con Trump y su esposa, Melania recibidos en el aeropuerto por dignatarios chinos y estadounidenses que estaban parados, una banda tocando música militar y decenas de niños agitando banderas que gritaban "bienvenidos". "

Foto: Twitter

Trump fue llevado rápidamente para una gira privada de la Ciudad Prohibida que incluía la cena. La comida fue la primera para un líder extranjero visitante en el histórico palacio imperial de Beijing desde la fundación de la China moderna. Trump también deliró sobre un espectáculo de ópera al aire libre.

La mañana siguiente trajo otra ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo con un desfile militar que Trump dijo que era "magnífico". Dijo que "el mundo estaba mirando" y afirmó haber recibido llamadas telefónicas de todo el mundo. "Nada que puedas ver es tan hermoso", dijo Trump.

Xi también honró a Trump en un banquete estatal que incluyó videos destacados de la visita del líder chino a Florida, junto con fragmentos del viaje de Trump y la proyección de un video de la nieta de Trump, Arabella, cantando en chino.

Foto: AP

McBride dijo que la decisión de Trump de no extender una invitación a la visita de estado podría deberse en parte a que su primer año fue caótico, dominado por la agitación del personal y largas negociaciones con el Congreso sobre el cuidado de la salud y la legislación fiscal. Por separado, la primera dama, que es responsable de planear una cena de estado hasta el más mínimo detalle, no se trasladó oficialmente a la Casa Blanca hasta junio.

Pero el primer visitante estatal de Trump será importante. "Los otros líderes mundiales prestarán atención a eso", dijo McBride.

A principios de este año, Trump fue el invitado especial del presidente Emmanuel Macron en el desfile del Día de la Bastilla en Francia. Trump también aceptó una invitación de la reina Isabel II para una visita de estado. Sanders dijo que espera que esos detalles sean anunciados pronto.

Con información de AP