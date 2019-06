Manejaba su moto con los pies; horas después murió (VIDEO)

Rusia.- Lo que por algunos minutos parecio ser divertido para un youtuber, horas después se convirtió en una tragedia; un hombre decidió manejar su motococlieta con los pies a más de 100 km/h y después se informó que horas más tarde murió en un accidente.

Lo anterior (manejar con los pies), quedó registrado en video y fue creado y publicado por el propio youtuber que sin saber que horas más tarde moriria nunca midió el riesgo que tal acción llevaba.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes, según informaron medio locales el youtuber de nombre Artiom era creador de un canal de YouTube dedicado a las motos con más de 290 mil seguidores.

Se dice que el accidente que terminó con la vida de Artiom se generó luego de que el jóven youtuber estrelara su motocicleta contra un camión en una carretera de Moscú.

Muchos de estos personajes (youtuber) realizan diferentes retos o acciones que los ponen en peligro para ganar más fama o likes.

Youtuber besa, de verdad, a su hermana para ganar popularidad

El pasado 12 de abril EL DEBATE publicó que Chris Monroe se hizo famoso en YouTube por sus "bromas" de besos, pero su última historia ha dejado el mundo de las bromas en sorpresa total cuando el youtuber acordó hacer un video donde besa a su hermana de forma larga e incómoda.

En el último video del vlogger, él besa a una chica que dice ser su hermana, y es comprensible que internet esté bastante horrorizado. Chris, más conocido bajo el nombre de canal PrankInvasion, le dio un beso a Kaitlyn O’Connor, quien aseguró a los espectadores que no es su hermana completa, sino su media hermana.

Al prometer a sus 3.7 millones de suscriptores "algo grande" después de desaparecer de su canal durante seis meses debido a un ataque, Chris dijo que iba a lograr que su hermana jugara uno de sus juegos de besos.

He intentado cinco veces preguntarle, pero estoy muy nerviosa porque es mi hermana y no quiero que piense que estoy loca". "Me siento como un chiflado, literalmente he estado acosando a mi hermana, arriba, como en la última hora, dijo el youtuber.