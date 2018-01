Manifestaciones progubernamentales surgen en Irán

En la imagen, tomada de un video grabado por una persona que no trabaja para The Associated Press y obtenido por la AP fuera de Irán a través de FreedomMessenger, que se autodefine como una “agencia de noticias iraní independiente que busca un cambio total en el régimen iraní reportando la situación de derechos humanos en Irán”, muestra un supuesto ataque a una comisaría en Qahdarijan, Irán, el 2 de enero de 2018. (FreedomMessenger via AP)